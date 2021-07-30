Август обещает стать самым богатым на свадьбы месяцем года

В августе в Челябинской области ожидается свадебный бум. Об этом сообщает госкомитет по делам ЗАГС региона.

В последний месяц лета на Южном Урале планируют создать семьи три тысячи 33 пары, в том числе тысяча 392 свадьбы сыграют в Челябинске, 431 – в Магнитогорске.

Как отмечают в госкомитете, августа традиционно является самым популярным месяцем для проведения брачных церемоний. Причин на то много: комфортная погода, цветочное и фруктовое многообразие, «бархатный» сезон – самое время для сладкого медового месяца.

Интересно, что за последние двадцать лет, с 2000-го по 2020-й, согласно статистике госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, самым богатым на свадьбы августом оказался последний месяц лета 2008-го. Меньше всего пар поженились в августе 2000-го (недалеко от него ушел и август 2020-го).

Одними из самых «свадебных» оказались, помимо августа 2008-го, последние летние месяцы 2014-го и 2015-го годов.

Как ранее сообщал госкомитет, в красивую августовскую дату текущего года – 21.08.2021 – ожидается рекордное число свадебных церемоний: 465.