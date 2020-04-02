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Автомобили самоизолировавшихся южноуральцев мешают вывозу мусора

Общество
Сегодня, 19:31

В Челябинской области автомобили самоизолировавшихся жителей, в избытке припаркованные во дворах, мешают вывозу мусора.

Регоператоры призывают южноуральцев обеспечить доступ к контейнерным площадкам.

"Сейчас, когда большинство жителей сидит дома, неправильно припаркованные автомобили могут помешать транспорту регоператора подъехать к контейнерам и в срок забрать отходы", - отмечают в пресс-службе министерства экологии региона.

В связи с этим один Центр коммунального сервиса даже записал видеообращение для граждан: "Мы вывозим мусор для вас, оставьте свободными проезды для нас!"

При возникновении жалоб на качество вывоза мусора жители Южного Урала могут обратиться на горячую линию минэкологии: 8 (922)-758-32-07 либо напрямую позвонить региональному оператору.

ООО "Центр коммунального сервиса": 8(351)200-33-83;

ООО "Спецсервис": 8(35151)2-01-21;

МУП "Комритсервис": 8-800-201-11-04.

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