Автомобили самоизолировавшихся южноуральцев мешают вывозу мусора

В Челябинской области автомобили самоизолировавшихся жителей, в избытке припаркованные во дворах, мешают вывозу мусора.

Регоператоры призывают южноуральцев обеспечить доступ к контейнерным площадкам.

"Сейчас, когда большинство жителей сидит дома, неправильно припаркованные автомобили могут помешать транспорту регоператора подъехать к контейнерам и в срок забрать отходы", - отмечают в пресс-службе министерства экологии региона.

В связи с этим один Центр коммунального сервиса даже записал видеообращение для граждан: "Мы вывозим мусор для вас, оставьте свободными проезды для нас!"

При возникновении жалоб на качество вывоза мусора жители Южного Урала могут обратиться на горячую линию минэкологии: 8 (922)-758-32-07 либо напрямую позвонить региональному оператору.

ООО "Центр коммунального сервиса": 8(351)200-33-83;

ООО "Спецсервис": 8(35151)2-01-21;

МУП "Комритсервис": 8-800-201-11-04.