Автомобили «Урал» отправляются в автопробег по Сибири

С первого по четвертое июня в Новокузнецке прошло сразу несколько значимых выставочных мероприятий: международная выставка технологий горных разработок «Уголь России и майнинг», международные специализированные выставки «Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности» и «Недра России».

Это единственная в России совместная выставочная площадка для всех отраслей горнорудной промышленности и уникальный проект для демонстрации новейших технологий, которая открывает зарубежным и отечественным компаниям новые горизонты сотрудничества и позволяет использовать представленные возможности для развития бизнеса.

Официальный дилер автозавода «УРАЛ» финансово-промышленная группа «Карьерные машины» представила на своем выставочном стенде два образца спецтехники на шасси «Урал Next». Это дорожный самосвал с колесной формулой 6х4 и автокран «Ивановец» (6х6). Среди посетителей экспозиции были отмечены как первые лица крупных корпораций, так и инженеры, механики – представители компаний добывающей отрасли со всей страны. Специалистами «Карьерных машин» проведено много успешных переговоров и встреч, по итогам которых были получены предварительные заявки на поставки техники.

После участия в экспозиции автомобили отправились на выставочную площадку в городе Красноярске. Именно там был дан старт автопробегу, который организовали ООО «Карьерные машины» совместно с автомобильным заводом «УРАЛ». Цель данного мероприятия, прежде всего, продвижение продукции автозавода «УРАЛ» на рынки Восточно-Сибирского региона, а также презентация и демонстрация технических особенностей уральских грузовиков перед клиентами и партнерами. Гостям представили новый дорожный самосвал «Урал С35510» (6х4), вахтовый автобус на 22 пассажирских места и автокран «Ивановец КС-45 717-2Р Air». Две последние модели спецтехники изготовлены на полноприводном шасси «Урал Next» с колесной формулой 6х6. После небольшого вступления организаторов самосвал и вахтовка кружились в неспешном автомобильном вальсе, демонстрируя легкость, удобство управления и изящную маневренность тяжелых вездеходов.

Далее гости-участники смогли поближе рассмотреть представленные образцы техники, оценить удобство и комфорт кабины, сделать памятные фото за рулем уральских внедорожников.

Мероприятие посетили представители лизинговых компаний, предприятий дорожно-строительной отрасли, энергетики и других промышленных компаний региона.

Далее машины отправились на берег Байкала, в город Иркутск, где 15 июня состоится второй этап клиентского мероприятия. Завершится же автопробег 18 июня в городе Улан-Удэ.

Справка:

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различного вида спецтехники. Также на базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.