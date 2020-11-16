Автомобилисты Челябинска не оценили появление на дорогах тросовых отбойников

Челябинских автомобилистов возмутило появление дорожного ограждения на дороге по улице Братьев Кашириных. Они не понимают, а зачем здесь чиновники приняли решение установить тросовый забор. А общественники не смогли найти на сайте госзакупок контракта на его установку.

Очень эмоционально отреагировала на появление на улице Братьев Кашириных тросовых заборов челябинская автомобилистка. Она записала свое возмущение на видео.

«Объясните мне, зачем здесь эти отбойники? Это что трасса федерального значения? Почему нельзя было здесь деревья высадить. Ребята-чиновники, хватит превращать города в дерьмо», - высказалась автоледи.

О возмущении автомобилистов высказался и челябинский урбанист Лев Владов. На совей странице в социально сети он написал, что новый забор по центру улицы взбесил абсолютно всех.

«Власти творят какую-то дичь.

Такой же устанавливают на Университетской набережной. Почему не реагирует команда губернатора? Город несколько дней стоит на ушах, проклиная мэрию. Неужели правительству выгодна волна негатива в адрес муниципальной власти? Почему мэрия ничего не объясняет? Когда вы последний раз видели комментарий вице-мэра Максима Куляшова, который курирует всё, что происходит с дорогами и транспортом? Человек всю жизнь работал в ГИБДД, мэр поставила его отвечать за самое ответственное и денежное направление в городе», - сообщил Лев Владов.

Ожидалось, что ответы на эти вопросы будут получены сегодня, 16 ноября, в ходе традиционного аппаратного совещания в администрации Челябинска. Но глава города Наталья Котова не стала поднимать этот вопрос, а лишь ограничилась просьбой, чтобы дорожники были более открыты к горожанам и сообщали о тех работах, которые они проводят.

«Я уже говорила, если какая-то работа будет проводиться то, давайте информацию в СМИ. Я не говорю о содержании дорог. Я говорю о тех видах работ, которые не проводились, новых работах, которые вы проводите», - сказала Наталья Котова.

Между тем челябинский урбанист Лев Владов напомнил, что при вице-мэре Алейникове была практика ставить заборы вдоль обочины, а Куляшов теперь ставит заборы по центру дорог.

«Управлять самым денежным городским управлением поставили ранее никому неизвестного Рината Кучитарова из дорожной конторы, зарегистрированной в селе Миасское. А он точно компетентный специалист и профессиональный менеджер, который справится с сотнями контрактов за год на миллиарды рублей?

Я допускаю, что Наталье Петровне вышеуказанные сотрудники могут «лить в уши», что всё, что они делают — это современно и «для безопасности», - сообщил челябинский урбанист.

Также Лев Владов добавил, что он со своей командой не могут найти закупки администрации на тросовый барьер ни на Цинковом, ни на Кашириных, ни на Набережной.