Автозавод «Урал» участвует в правительственном конкурсе

Сегодня, 16 августа, на автозаводе «УРАЛ» (Миасс, Челябинская область) стартовал аудит, очная оценка группой аудиторов деятельности предприятия, в рамках конкурса на соискание Премии правительства Российской Федерации в области качества.

Национальные и международные премии по качеству представляют собой эффективную форму стимулирования государством и обществом усилий организаций по повышению их конкурентоспособности.

Экспертам предстоит познакомиться со всеми службами автозавода, провести встречи на правительственном уровне, с первыми лицами области и города, также состоятся встречи с постоянными клиентами и поставщиками комплектующих. Все это организовано для того, чтобы получить полное представление о деятельности градообразующего предприятия.

Конкурс проходит в несколько этапов. Автозавод из Миасса уже подал заявку на участие и предоставил в Совет по присуждению премий все необходимые материалы. Далее происходила заочная оценка предоставленных организациями-конкурсантами материалов. Сейчас, уже пятый этап конкурса, на котором состоится проверка организаций-конкурсантов на местах осуществления деятельности. На шестом этапе эксперты готовят предложения по присуждению премий и утверждение организаций для награждения дипломами Совета. В рамках финального, седьмого этапа, состоится окончательное подведение итогов, подготовка к церемонии награждения лауреатов премии и дипломантов конкурса, церемония награждения.

Участие и победа в правительственном конкурсе будет способствовать узнаваемости и популярности бренда «Урал» на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, звание лауреата обеспечивает для дальнейшей деятельности компании ряд конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках, формирует репутацию надежного производителя высококачественных и конкурентоспособных товаров или услуг, способствует привлечению новых партнеров и заказчиков, сохранению и увеличению доли рынка; ведет к росту прибыли и расширению бизнес-возможностей.

Напомним, автомобильный завод «УРАЛ» впервые принимал участие в правительственном конкурсе в 2006 году и стал лауреатом областного этапа. В 2007 году автозавод вновь принял участие в конкурсе и стал дипломантом.

СПРАВКА

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «УРАЛ» составляют полноприводные грузовики: самосвалы, седельные тягачи и шасси с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 полной массой до 44 тонн. Расширяя свое присутствие на рынке и диверсифицируя свой модельный ряд автозавод «УРАЛ» выпускает неполноприводные дорожные автомобили с колесной формулой 6х4 полной массой до 35 тонн. Это самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различного вида спецтехники. Также на базе автомобилей «УРАЛ» выпускаются вахтовые автобусы с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Партнерами Автомобильного завода «УРАЛ» являются отечественные и зарубежные производители специальной техники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.