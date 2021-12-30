Автозавод «УРАЛ» уходит в корпоративный отпуск, но ряд подразделений продолжит работать

Автомобильный завод «УРАЛ» (Миасс, Челябинская область) с десятого января уходит в девятидневный корпоративный отпуск, однако далеко не все службы будут отдыхать в период отпуска и новогодних каникул.

В соответствии с приказом генерального директора № «252-К» от 27 декабря 2021 года и установленным графиком будет работать ряд подразделений. Это в том числе службы, отвечающие за безопасность предприятия, обеспечение ритмичных подач комплектующих, финансовые службы.

Как отмечают в пресс-службе предприятия, в штатном режиме в январе будут работать ремонтные службы, поскольку время отпусков традиционно используется на предприятии для ремонта и модернизации оборудования, работающего в круглосуточном режиме.

Во время отпуска, пока не движутся конвейерные ленты, сотрудники ремонтных служб и цехов технической дирекции осуществляют те работы, которые невозможно осуществить при работающих конвейерах или в выходные дни.

Приступит к работе автозавод «УРАЛ» 19-го января.

В 2022-м году заводчане отдохнут в течение года три раза. Корпоративный отпуск запланирован на январь, май и июль. Первую часть отпуска, протяженностью в девять дней, сотрудники завода смогут использовать в январе, с учетом новогодних праздников работники предприятия отдохнут 18 дней подряд.

Ожидают заводчан и длинные «майские каникулы». Добавляя пять дней отпуска к праздничным и выходным дням, сотрудники смогут отдохнуть без перерыва 11 дней – с 30-го апреля по десятое мая.

Наиболее продолжительная и долгожданная часть отпуска придется на вторую половину июля и составит 14 дней. Середина лета – эта пора, особенно любимая многими заводчанами. В этом году период отдыха придется на период с 18-го по 31-е июля.

Ежегодный корпоративный отпуск является очередным и полностью оплачиваемым и согласован с профсоюзным комитетом предприятия.

СПРАВКА

Автомобильный завод «УРАЛ» является одним из ведущих российских производителей грузовых автомобилей и специальных пассажирских транспортных средств.

Предприятие предлагает широкий модельный ряд полноприводных и неполноприводных автомобилей, работающих как на дизельном, так и на газомоторном топливе.

Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин, на платформе «Урал» монтируется более 400 видов спецтехники и навесного оборудования.

Реализация продукции осуществляется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает в себя более 30 дилерских и 150 сервисных центров в России и других странах.

Грузовики поставляются и эксплуатируются более чем в сорока странах мира. С 2019-го года АО «Автомобильный завод «УРАЛ» входит в холдинг «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ).