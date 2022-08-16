«Бандитская пуля»

Что-то потянуло меня, дорогой читатель, на разговор о медицине. Каких только историй, связанных со здоровьем, ни происходит в нашей жизни!

Эта случилась 35 лет назад. На моей правой щеке вдруг образовался флюс. Конечно, я помчалась к стоматологу. Он отправил меня на рентген. Когда снимок принесли, сбежались все находящиеся на рабочем месте зубные врачи. Они вырывали снимок друг у друга, вертели его, чтобы посмотреть под разным ракурсом, а потом дружно уставились на меня. Я понимала, что со мной что-то не то, но что? Вероятно, корень гниет или инфекция попала… Почему все столпились рядом со мной и смотрят с жалостью? Один доктор, убелённый сединами и опытом, вкрадчиво спросил:

- Скажите, любезнейшая, откуда у вас вверху, справа, там, где кончаются зубные корни, железо?

- Какое ещё железо? – возмутилась я.

- Может быть, у вас там была коронка, хотя непохоже!

- Не было никаких коронок! Послушайте, а не может там быть рыбьей кости? – мне хотелось найти какое-то разумное объяснение инородному телу в моей щеке.

- Нет, на снимке так только железо выглядит!

И тут меня осенило! Десять лет назад, незадолго до родов, я пришла удалять кариозный зуб. Стоматологический кабинет был при роддоме, и бородатый молодой врач пошутил:

- Вы смотрите в этом кресле не родите!

- Постараюсь, но вы поаккуратнее, пожалуйста!

Доктор поставил мне укольчик и тут же принялся за дело. Но силы эскулапа и моего зуба мудрости оказались неравными! Человеку в белом халате приходилось упираться ногами в пол и изо всех сил расшатывать корень. Но «врагу не сдавался наш гордый «Варяг»! Я сидела ни жива ни мертва и тоже изо всех сил упиралась ногами, чтобы не вылететь из кресла. Тогда мне казалось, что родить ребёнка легче! Вдруг доктор ослабил хватку и чертыхнулся:

- Вот чёрт, щипцы сломал!

Надо отметить, что зуб остался у него в руках. Он осмотрел инструмент, покачал головой, видимо, жалко стало свою железяку. И ещё я запомнила его озирающийся по сторонам взгляд. Потом он ободряюще улыбнулся и сказал:

- Какая вы молодец, что в моем кресле не разрешились от бремени. Идите домой, отдохните. Немного поболит, но вы уж потерпите!

Эту историю я и рассказала на консилиуме зубных врачей (как иначе можно назвать это мероприятие со множеством приглашённых!).

- Вот теперь всё понятно - это оно, железо от щипцов. Что же, неужто десять лет вы носите эту «бандитскую пулю»? - пошутил убелённый сединами.

- Выходит, что так. А я все эти годы обивала пороги кабинетов лор-врачей! Каких только диагнозов мне ни ставили, каких только лечений ни назначали – и всё напрасно! Делали снимки носа, а железка от щипцов, значит, в поле зрения не попадала! А один доктор всё время мне пытался прокол сделать, как при гайморите. Я его спрашивала, уверен ли он, что у меня именно эта болезнь, а он отвечал, что пока не проколет – не узнает. Я всякий раз уходила из его кабинета, потому что знала: он прокалывает каждого первого, а последствия бывают весьма плачевными. И гайморит выявлялся только у каждого пятого!

- Вот что, - теперь взял слово самый молодой доктор, как выяснится, хирург, - сегодня уже поздно, приходите завтра к десяти, мы посмотрим, что там у вас! Не волнуйтесь за свой флюс, он потерпит!

На следующий день я робко переступила порог стоматологического кабинета и полностью попала под власть молодого хирурга-стоматолога. Смотрел начинающий врач на меня, как и пожилая медсестра, с искренним сочувствием.

А дальше началось… Мне был поставлен один укол новокаина, а затем доктор велел медсестре взять молоток. Я от ужаса зажмурилась, тут же почувствовала какую-то штуковину на своей верхней десне. Открыв глаза, увидела занесённый надо мной молоток, слава богу, деревянный.

- Бейте, - приказал доктор пожилой медсестре, которая смотрела на меня с нескрываемым ужасом. Она ударила раз и другой!

- Сильнее, ещё сильнее! – это были последние слова, которые я услышала, потому что дальше последовал обморок.

Я пришла в себя от запаха нашатыря, потом доктор помог мне сползти с кресла и куда-то повёл. Оказывается, делать снимок. «Бандитская пуля» ни на миллиметр не сдвинулась с места!

… В зубоврачебном кресле я пробыла до двух часов дня. Я представляла себе пытки в гестапо и успокаивала себя тем, что до самой смерти меня здесь замучить не смогут. Медсестра кого-нибудь позовёт! Она добрая! В начале третьего, когда уже было сделано не меньше пяти снимков, доктор вдруг прекратил пытки и сказал, что сейчас он мне в ранку турундочку засунет. Турундочку (или что-то наподобие) он делал из длинного-предлинного бинта, а я смотрела на неё и не понимала, как она сможет поместиться в «ранку». Ранка – это что-то маленькое, а турундочка - вовсе не турундочка, а турундище! Но удивительное дело, в «ранку» всё вошло! До моего померкнувшего сознания стало доходить, что «бандитская пуля» никуда не делась, доктор её не нашёл. Он же мне объяснил, что месяц я буду ходить к нему на так называемые «перевязки»: менять турундочки. А потом мне нужно будет ехать в областную больницу.

Как выяснится дальше, с неё и надо было начинать. Я только два раза сходила на «перевязку». Каждый раз, когда турундочку отдирали от живого мяса, у меня начинался полёт на Луну, то есть я приходила в состояние невесомости и невменяемости от дикой боли. Очень быстро я сообразила, что будет со мной через месяц, сколько и какой инфекции попадёт в огромную зияющую рану, несмотря ни на какую марлевую защиту.

В областной больнице посмотреть на меня сбежалось всё челюстно-лицевое отделение. Доктора внимательно осматривали снимки и саму натуру, с которой они были сделаны, то есть меня.

- Где вам такое сделали? Неужели вы сидели в кресле? Но ведь это же самая настоящая операция! – врачи были в недоумении.

Был назначен день операции. Как и положено, под белой простынёй меня повезли в операционную. За мной увязался один дедок, оказавшийся моим земляком. Накануне я ему рассказала о своих злоключениях, и теперь он шёл рядом с каталкой и приговаривал:

- Ничего, землячка, не боись! Здесь врачи очень хорошие, они найдут твою «бандитскую пулю»!

Очень хотелось в это верить.

…И вот я лежу на операционном столе, а два доктора, сделав мне местный наркоз, начинают поисковые манипуляции. Но «бандитская пуля» за десять лет сидения внутри моего лица очень хорошо замаскировалась: она вросла в какую-то кость. Поиски длились долго, а я мысленно молила боженьку, чтобы помог отыскать эту чёртову железяку. И вот наконец заветное: один из хирургов закричал, что стал ясновидящим. У меня полились слёзы радости и облегчения.

В палате я быстро пришла в себя, наркоз отошёл, но я поняла, что с моим лицом что-то произошло. В зеркале я увидела чудище одноглазое, потому что правый глаз заплыл так, что фактически исчез с лица, и вообще правая сторона моей многострадальной головы оказалась хорошо надутым шаром. Каждый день смотреть на меня приходили студенты-медики. Я чувствовала себя «гвоздём программы»! Правда, кроме меня там тоже были довольно-таки интересные экземпляры. Например, молодая женщина из Юрюзани. Ей муж в порыве ревности сломал челюсть, а местные врачи из неё зачем-то удалили два здоровых зуба. И теперь пациентка находилась в отделении с наглухо закрытым ртом. Её родные были далеко, и никто передачи ей не приносил, поэтому я делилась с ней вкусненьким. Ей очень хотелось съесть котлету, ну, хотя бы кусочек от неё. А челюсти у неё не разжимались, поэтому она проталкивала крошечные кусочки котлетки в дырку между зубами с помощью спички. Описывать подруг по несчастью можно бесконечно, в челюстно-лицевое отделение все попали с периферии. У кого-то был сложный случай, кого-то, как меня, изувечили в родной поликлинике.

А моя «бандитская пуля» на то и бандитская, чтобы оставить след на всю оставшуюся жизнь. Она создала мне серьёзную проблему со здоровьем. А кто виноват во всей этой истории? Может быть, за границей кто-нибудь и ответил бы за моё потерянное здоровье! За последние годы на гайморовой пазухе было сделано несколько операций. Некоторые врачи испытывают недоверие к моему рассказу о «бандитской пуле», хотя доктор, который проводил последнюю операцию, признался, что такого он в жизни не видел. Дай бог, и не увидит!