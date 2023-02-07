Башня Тамерлана и древнее кладбище в Варненском районе - в единой зоне охраны

Башня Тамерлана, являющаяся украшением Варненского муниципального района Челябинской области, теперь официально находится в охранной зоне, границы которой утверждены в феврале 2023 года постановлением правительства.

Кроме этого уникального памятника архитектуры XIII-XIV веков, в объединенную зону охраны попал расположенный здесь же погребальный комплекс «Кесене», также являющийся объектом культурного наследия (ОКН) федерального значения (башня Тамерлана находится внутри него).

«Для них (башни и погребального комплекса – прим.) определили единую охранную зону ОКН и единую зону охраняемого природного ландшафта ОКН», - пояснили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

В этих зонах, кроме прочего, ЗАПРЕЩЕНО размещать объекты, являющиеся источниками повышенной пожаро- и взрывоопасности; возводить объекты, наносящие физический и эстетический ущерб природному ландшафту; строить капитальные объекты. Кроме того, запрещено размещать наружную рекламу, телевизионные и радиоантенны, базовые станции сотовой связи; проводить работы, нарушающие природный гидрогеологический режим.

Также в госкомитете рассказали о том, что делать в данных зонах МОЖНО: проводить мероприятия по обеспечению пожарной и экологической безопасности; сносить и демонтировать некапитальные строения; организовывать пешеходные дорожки и транспортные проезды; благоустраивать и озеленять территорию; проводить мероприятия по регулировке озеленения, посадке кустарников, обустройству газонов, цветников, санитарной рубке, уборке сухостоя; благоустраивать территории с использованием в покрытии пешеходных дорожек естественных материалов (дерево, камень, металл) или материалов, имитирующих натуральные.

Отметим, башня Тамерлана одиноко стоит посреди Варненской степи на мысу восточного берега пересохшего озера Кесене. В этих местах башню называют мавзолеем Кесене, о происхождении которого точно ничего неизвестно.

Легенда же гласит, что мавзолей сооружен по приказу Тамерлана на месте, где его дочь и ее возлюбленный добровольно ушли из жизни, не желая сдаваться и подчиняться ему.

Комплекс Кесене состоит из кирпичного мавзолея, нескольких курганов эпохи бронзы (алакульская культура, середина второго тысячелетия до нашей эры), крупного кургана раннего железного века (шестой век до нашей эры) и почти 150 курганов позднего средневековья. В 1980-х вокруг башни обнаружили 700 могил.

Сам мавзолей датируется XIII-XVI веками и является памятником мусульманской мемориальной архитектуры, установленным над женским захоронением, которое обнаружили около северной стены на глубине одного метра. Также были найдены две золотые серьги в виде знака вопроса с драгоценными камнями, два золотых перстня с бирюзой и арабесками, кости животных, куски шелка. Эти украшения были распространены среди богатых кочевников этих мест с XIV века.

«Мавзолей сложен из кирпича. Высота составляет 17 метров: на квадратной основе высотой девять метров расположен 12-гранный барабан, переходящий в призматический шатер. Внутреннее помещение представляет собой слабо освещенную комнату с каменным полом», - рассказали в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

За свою долгую историю мавзолей был сильно разрушен. В начале 1980-х годов здание отреставрировали: укрепили фундамент башни, старые кирпичи обложили новыми, воссоздали облик строения по старым фотографиям.