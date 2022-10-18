Белавкин просился выйти из СИЗО

Вышестоящий суд отказал изменить меру пресечения первому заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивану Белавкину, обвиняемому в получении взятки. Новый год он встретит в СИЗО.

Постановлением Центрального районного суда Челябинска в отношении первого заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина в очередной раз была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на период рассмотрения уголовного до первого января 2023 года.

Напомним, по версии следствия, в период с декабря 2020 по март 2021 года Белавкин получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности. В частности, Белавкин принял меры к положительному решению вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов.

Также в ходе расследования уголовного дела следователем СК были выявлены факты приобретения обвиняемым дорогостоящих (на сумму более восьми миллионов рублей) объектов недвижимости и земельных участков для близких родственников, денежные средства на приобретение которых Белавкин «забыл» отразить в ежегодных справках о доходах и расходах.

«Не согласившись с продлением меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, либо запрет определенных действий», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Сегодня, 18 октября, областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционных жалоб защитников и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.