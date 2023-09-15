Осужденному за взятки экс-замглавы минстроя Челябинской области смягчили приговор

Челябинский областной суд смягчил приговор бывшему первому заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивану Белавкину, осужденному за взятки.

Напомним, Иван Белавкин был задержан третьего июня 2021 года. Возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Почти два года - с момента ареста и до вынесения приговора - он находился в СИЗО.

В марте 2023 года Центральный районный суд признал Ивана Белавкина виновным в получении взятки и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (гособвинитель запросил 14,5 года колонии) со штрафом в размере 47 миллионов рублей (40-кратная сумма взятки) с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на 10 лет.

Кроме того, сохранен арест на имущество Белавкина, а также постановлено конфисковать денежные средства осужденного в размере один миллион 175 тысяч рублей (соответствует общему размеру полученной взятки).

Осужденный и его защитники в апелляционных жалобах просили приговор отменить, постановить оправдательный приговор либо возвратить уголовное дело прокурору. Государственный обвинитель в возражениях на апелляционные жалобы просил приговор оставить без изменения, жалобы – без удовлетворения.

Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляцию, признал в качестве смягчающего наказание обстоятельства состояние здоровья осужденного иснизил Белавкину наказание в виде лишения свободы до 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Размер штрафа уменьшен до 41 миллиона 125 тысяч (35-кратная сумма взятки). Снижен и срок лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, до девяти лет.

Приговор вступил в законную силу.

По версии следствия, в период с декабря 2020 по март 2021 года Белавкин получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности. В частности, Белавкин способствовал положительному решению вопроса о предоставлении субсидии из бюджета.

«В суде установлено, что подсудимый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме около 1,2 миллиона рублей за положительное решение вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой в сумме около 39 миллиона рублей была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией», - сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Также в ходе расследования уголовного дела следователем СК были выявлены факты приобретения обвиняемым дорогостоящих (на сумму более восьми миллионов рублей) объектов недвижимости и земельных участков для близких родственников, денежные средства на приобретение которых Белавкин «забыл» отразить в ежегодных справках о доходах и расходах.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.