15.02.2023
Донбасс сегодня: в отбитые у врага города возвращается нормальная жизнь
15.02.2023
В зоопарке Челябинска за руку пойман очередной горе-кормилец
15.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля (18+)
15.02.2023
Полицейские Чебаркуля задержали жителя Татарстана, который обманывал россиян по всей стране
15.02.2023
На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП
15.02.2023
В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей
Уволен первый замглавы минстроя Челябинской области, находящийся в СИЗО почти два года
18.10.2022
Белавкин просился выйти из СИЗО
03.08.2022
Белавкин осень встретит в СИЗО
22.06.2022
Назначен замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области
21.02.2022
Челябинский облсуд не выпустил Ивана Белавкина из СИЗО
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023