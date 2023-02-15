Уволен первый замглавы минстроя Челябинской области, находящийся в СИЗО почти два года

Первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин, находящийся под следствием с июня 2021 года, уволен с государственной службы 15 февраля 2023 года.

«Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер подписал постановление об увольнении И. В. Белавкина с гражданской службы на основании его заявления 15 февраля 2023 года», - сообщили в пресс-службе минстроя региона.

В ближайшее время постановление будет опубликования на официальном интернет-портале правовой информации.

На период отсутствия Белавкина обязанности первого зама исполняет начальник отдела инженерной инфраструктуры Людмила Алпатова (с июня 2021 года по настоящее время).

Первый замминистра строительства Иван Белавкин был задержан третьего июня 2021 года. Возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». С момента ареста и по настоящее время он находится в СИЗО (срок заключения под стражей продлен до десятого апреля 2023 года).

По версии следствия, в период с декабря 2020 по март 2021 года Белавкин получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере около 1,2 миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности. В частности, Белавкин способствовал положительному решению вопроса о предоставлении субсидии из бюджета.

Также в ходе расследования уголовного дела следователем СК были выявлены факты приобретения обвиняемым дорогостоящих (на сумму более восьми миллионов рублей) объектов недвижимости и земельных участков для близких родственников, денежные средства на приобретение которых Белавкин «забыл» отразить в ежегодных справках о доходах и расходах.

Гособвинитель просил суд назначить обвиняемому наказание в виде 14 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 59 миллионов 224,5 тысячи рублей с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на десять лет.