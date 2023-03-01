Бывший первый замминистра строительства инфраструктуры региона отправлен в колонию

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина. Он признан виновным в получении взятки.

Напомним, Иван Белавкин был задержан третьего июня 2021 года. Возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

«В суде установлено, что подсудимый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме около 1,2 миллиона рублей за положительное решение вопроса о предоставлении из бюджета субсидии, часть которой в сумме около 39 миллиона рублей была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с организацией», - сообщили в УФСБ по Челябинской области.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 47 миллионов рублей с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе сроком на десять лет», - добавила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд также вынес решение о взыскании с виновного в доход Российской Федерации денежные средства в сумме взятки.

Добавим, сейчас обязанности первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области временно возложены на Людмилу Алпатову, начальника управления инженерной инфраструктуры минстроя.