01.03.2023
Ушел из жизни челябинский художник Валентин Качалов
01.03.2023
Авторов-исполнителей Южного Урала приглашают принять участие в онлайн-конкурсе
01.03.2023
Бывший первый замминистра строительства инфраструктуры региона отправлен в колонию
01.03.2023
Компании СКБ Контур показали технохаб Сбербанка в Екатеринбурге
01.03.2023
Новое назначение прокурора в Карталинском районе
01.03.2023
Жительницы Челябинской области собрали для женщин Донбасса машину красоты
Бывший первый замминистра строительства инфраструктуры региона отправлен в колонию
15.02.2023
Уволен первый замглавы минстроя Челябинской области, находящийся в СИЗО почти два года
18.10.2022
Белавкин просился выйти из СИЗО
03.08.2022
Белавкин осень встретит в СИЗО
22.06.2022
Назначен замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023
В Чурилово закрыли единственную детскую поликлинику
28.02.2023
Снежный заряд на трассе М-5 в Ашинском районе парализовал движение автомобилей
28.02.2023
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023