Безопасности избирательных участков во время референдума в Челябинске уделяется повышенное внимание

В Челябинской области сегодня, 24 сентября, продолжается голосование по референдуму для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России. Безопасность – на первом месте.

В здании ДК имени Колющенко продолжают работать избирательные участки для участия в референдумах граждан Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«При поддержке правительства Челябинской области уделяется большое внимание безопасности на избирательных участках и в местах проведения голосования», - отметили в облизбиркоме.

Служебная собака Империя проверила участок перед началом работы. Взрывчатых средств и опасных предметов не обнаружено.

Следить за ходом голосования на Донбассе можно будет по телеграм-каналам, которые центризбиркомы ДНР и ЛНР создали в преддверии референдума.