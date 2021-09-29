Благотворительный фонд РМК подписал соглашение о сотрудничестве с «Поисковым движением России»

Благотворительный фонд Русской медной компании (РМК) подписал соглашение о сотрудничестве с Общероссийским общественным движением по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Церемония состоялась в рамках открытия Межрегиональных военно-поисковых сборов «К поиску готов!» в Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, в 2021 году на военно-поисковые сборы в Чебаркульской дивизии собралось более трёхсот поисковиков из более чем двадцати регионов страны. В течение пяти дней молодым людям предстоит пройти подготовку к следующему полевому сезону, а также посоревноваться в знании военной археологии, топографии, истории вооружения и обмундирования Красной армии.

Напомним, благодаря работе поисковых отрядов тысячи солдат, погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны, вернулись на Родину и были захоронены с почестями, как и подобает героям.

В апреле 2021 года Благотворительный фонд РМК поддержал образовательную поисковую экспедицию «Путь к победе». Около сорока старшеклассников и студентов с территории присутствия Русской медной компании – Карабаша, Кыштыма, Варны и Коркино – вместе с другими отрядами Челябинской области отправились в село Гайтолово и Тортолово Ленинградской области, где в годы войны шли ожесточённые бои. За время экспедиции участники отыскали останки 146-ти солдат. Их захоронили в Ленинградской области в братской могиле на мемориале «Синявские высоты». Благотворительный фонд РМК помог обеспечить отряды амуницией, продовольствием и медикаментами, а также полностью взял на себя транспортные расходы.

В июле Фонд поддержал поисковую экспедицию «Заоблачный фронт». Десятки поисковиков отправились к подножию Эльбруса, где в 1942-м году шла битва за Кавказ. В итоге им удалось отыскать останки десяти погибших красноармейцев.

«Участие в патриотическом воспитании молодого поколения – одно из направлений работы Фонда. Мы не могли остаться в стороне и не поддержать инициативу ребят, которые готовы посвятить свое свободное время поискам героев войны. Это те ребята, которые решили узнать, как их земляки боролись за мир, какой ценой досталась Победа. Мы надеемся на дальнейшее развитие нашего сотрудничества с Поисковым движением России. Подписание соглашения позволит выйти за пределы Челябинской области и поддерживать поисковые отряды на территориях присутствия Русской медной компании по всей стране», – рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

«При поддержке Благотворительного фонда РМК нам удалось организовать не одну экспедицию в этом году. Думаю, что это соглашение станет отправной точкой для развития нашего сотрудничества. Мне очень приятно, что у нас есть такой социально ответственный бизнес», – рассказала ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

ФОТО: РМК