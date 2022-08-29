«Боевое братство» и «Альфа» учили юных южноуральцев выживать в критических условиях

В Челябинской области представители «Боевого братства» и «Альфы» учили подростков выживать в критических условиях.

Социальная встреча с ребятами состоялась в субботу, 27-го августа, на территории фермерского хозяйства в поселке Трубный (Сосновский район).

Как рассказал представитель «Боевого братства» Андрей Нестеров, юные южноуральцы – мальчишки и девчонки - в составе пяти команд (в каждой – по десять человек) соревновались в стрельбе из лазерного оружия, а также демонстрировали свои способности в поисковых работах.

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Кроме того, Андрей Нестеров и Андрей Корыстин провели урок мужества, рассказав представителям подрастающего поколения о героях Великой Отечественной войны и локальных войн. Многие дети плакали – их отцы сегодня тоже защищают интересы Родины, участвуя в специальной военной операции на Украине.