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«Боевое братство» наградило юбилейной медалью внука Героя Советского союза

Общество
Сегодня, 16:51

Челябинское "Боевое братство" наградило юбилейной медалью жителя южноуральской столицы Георгия Санкова.

Медаль старшему лейтенанту запаса морчасти пограничных войск сегодня, 18 мая, вручил член "Боевого братства" Андрей Нестеров.

Георгий Санков был награжден в преддверии Дня пограничника, который в нашей стране защитники рубежей Отечества отмечают 28-го мая.

Георгий Васильевич является внуком Героя Советского Союза Михаила Денисовича Медякова, подбившего в феврале 1945-го года на территории Польши вражеский танк "Тигр", следующими выстрелами - немецкую тяжелую самоходно-артиллерийскую установку "Фердинанд", бронемашину. Из своего пулемета храбрый советский солдат "уложил" около ста гитлеровцев.

Последний Герой Советского Союза, проживавший в Челябинской области, 81-летний Михаил Денисович скончался седьмого ноября 2005-го года. Был похоронен на Успенском кладбище Челябинска.

Внук Героя Советского союза, Георгий Санков, работает сантехником в ООО "Альтернатива" в Тракторозаводском районе. Пользуется у коллег большим уважением.

Символично, что медаль Георгию Васильевичу, внуку Героя, была вручена в юбилейный год Победы.

"Мы чтим героев и их потомков", - отметил Андрей Нестеров.

 

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боевое братство
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