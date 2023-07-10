Более 11 тысяч южноуральских пенсионеров получают надбавку за сельский стаж

Отделение Социального фонда России по Челябинской области выплачивает 11243 пенсионерам надбавку за длительный стаж работы в сельском хозяйстве. В 2023 году ее размер составляет 1891 рубль, для получателей пенсий по инвалидности третьей группы – 945 рублей. Это - 25% от установленной к пенсии величины фиксированной выплаты

Указанная надбавка положена всем получателям страховой пенсии по старости или по инвалидности, если они не работают, проживают в сельской местности и продолжительность стажа в сельском хозяйстве у них составляет не менее 30 лет. Учитывается работа в сферах животноводства, рыбоводства, растениеводства, которая осуществлялась в сельскохозяйственных организациях на территории России (с перечнем работ и должностей можно ознакомиться на сайте СФР).

За период до 1 января 1992 года работа в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах на территории союзных республик бывшего СССР включается в стаж вне зависимости от наименования специальности.

Право на уже назначенную надбавку к пенсии сохраняется после переезда граждан в город, а также если сельскому поселению, в котором живет пенсионер, присвоен статус городской территории. В большинстве случаев СФР назначает доплату за сельский стаж одновременно с пенсией. Но в случае, если у гражданина есть документы, подтверждающие такую работу, он может обратиться за оформлением указанной выплаты в СФР.

Обращаем внимание, что при трудоустройстве гражданина доплата за сельский стаж прекращается. Поэтому после увольнения пенсионеру необходимо обратиться в СФР и восстановить выплату.

Для назначения или возобновления выплаты необходимо подать заявление любым удобным способом: дистанционно - через портал госуслуг, а также лично - в клиентскую службу Отделения СФР по Челябинской области или МФЦ.