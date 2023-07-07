Более 32 тысяч семей Челябинской области получили финансовую поддержку

В 2023 году в Челябинской области на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» выделено 3,7 миллиарда рублей. За первое полугодие финподдержку получили более 32 тысяч южноуральских семей.

«В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» мы предоставляем несколько видов социальной поддержки, в частности, выплату на третьего и последующих детей, областной маткапитал и пособие при рождении ребенка. С начала 2023 года по этим мерам помощь получила 32 тысячи 461 южноуральская семья», - рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

С начала года ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей были предоставлены 19 тысячам 329 семьям на сумму 1,4 миллиарда рублей, региональный материнский капитал получили две тысячи 116 семей на сумму 246,3 миллиона рублей, за областным пособием при рождении ребенка обратилось 11 тысяч 16 семей, пособие выплачено на сумму 69,5 миллиона рублей.

Ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей могут получать семьи со среднедушевым доходом не выше двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (с первого января 2023 года – 29 тысяч 932 рубля). Оформить эту меру поддержки семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, могут в управлении социальной защиты по месту жительства (регистрации), в МФЦ, на едином портале государственных услуг, а также на региональном портале.

Право на областной материнский (семейный) капитал имеют семьи, в которых родился третий или последующий ребенок и среднедушевой доход также не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с первого января 2023 года – 29 тысяч 932 рубля). Оформить выплату, размер которой 123 тысячи 302 рубля, можно в управлении социальной защиты, на едином или региональном порталах государственных услуг. Этим правом семья может воспользоваться однократно.

Размер областного единовременного пособия при рождении ребенка составляет шесть тысяч 360 рублей. Выплата предоставляется независимо от доходов семьи. Для получения данной меры поддержки достаточно подать только заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Также можно обратиться в управление социальной защиты или МФЦ.

Напомним, с первого января 2023 года вступил в силу закон о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое объединило пять мер социальной поддержки, в том числе ежемесячные выплаты на первого ребенка, а также на третьего и последующих детей. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могут выбрать – сохранить прежние выплаты или перейти на новое пособие. Возможность пользоваться выплатами по старым правилам сохраняется до окончания срока назначения. Например, если в семье первый ребенок родился до первого января 2023 года, то оформить ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка по старым правилам можно в Фонде пенсионного и социального страхования РФ, которому с начала нового года переданы полномочия по назначению выплаты.