Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний

В День знаний, первого сентября, начнется новый учебный год для более 400 тысяч школьников Челябинской области. Впервые сядут за парты более 46 тысяч первоклассников.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в министерстве образования и науки региона.

Первого сентября распахнули двери для учеников 818 общеобразовательных организаций региона. Порядка 21% школьников области будут обучаться во вторую смену. До введения антиковидных ограничений этот показатель был ниже - 16-17 %. «Каждый год сокращается количество учащихся во вторую смену за счет активного ввода новых зданий школ, - отметили в минобрнауки. - Вместе с тем, эта тенденция несколько замедлилась из-за антиковидных СанПиНов, которые предписывают разводить потоки детей и закрепляют каждый кабинет за определенным классом. Как только такие ограничения будут сняты, школы заметно почувствуют позитивные изменения».

В 2021 году в День знаний в области не будет открыто ни одной новой школы, но до конца года планируется сдать в эксплуатацию три общеобразовательных учреждения – в микрорайоне № 1 «Академ- Riverside» Челябинска (на 1100 мест), в Верхнеуральске (на 500 мест) и в Кунашаке (на 500 мест).

Напомним, в День знаний праздничные линейки в школах Челябинской области пройдут в уличном формате. Разрешено присутствие родителей.

Первого сентября глава региона проведёт открытую лекцию для первокурсников Южно-Уральского государственного университета.

Учебный процесс в школах области будет проходить в очном режиме. «Мы не планируем переводить школы на дистанционный режим обучения», - сообщал губернатор Алексей Текслер.

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем знаний и началом нового учебного года. «Для всех нас этот праздник наполнен добрыми эмоциями, счастливыми воспоминаниями и радостным ожиданием. Для юного поколения первое сентября – это день встречи со школой, любимыми учителями и одноклассниками, для родителей – начало нового ответственного этапа в жизни детей, еще одна возможность поблагодарить педагогов за нелегкий труд, за понимание и терпение, энергию и профессионализм, - говорится в поздравлении. - Образование в наши дни имеет колоссальное значение. Оно дает человеку веру в себя, целеустремленность, опору для новых побед и достижений, обеспечивает нашей стране прорыв в будущее. Мы по праву гордимся нашими высококлассными педагогами, талантливыми школьниками и студентами, которые каждый год добиваются успеха на всероссийских и всемирных олимпиадах».

Алексей Текслер пожелал всем школьникам, студентам и преподавателям, чтобы новый учебный год у всех складывался отлично. «Желаю педагогам и родителям крепкого здоровья и благополучия, а ученикам и студентам – хорошей учебы и ярких свершений», - пожелал губернатор.