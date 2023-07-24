24.07.2023
Карталинку обманули по сложной схеме
24.07.2023
Юный боксер из Копейска вышел в финал первенства России
24.07.2023
Четверо из десяти челябинцев никогда не перейдут с удаленки в офис
24.07.2023
Челябинские силовики вышли с проверкой в исправительную колонию
24.07.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
24.07.2023
Опубликован топ крупнейших конвергентных операторов. В рейтинг попал провайдер «Ростелеком»
Более 500 южноуральцев оформили досрочную пенсию за длительный стаж
18.07.2023
В Челябинской области открыты Центры общения старшего поколения
18.07.2023
Отделение СФР по Челябинской области обеспечило жителя Пласта высокотехнологичным протезом бедра
10.07.2023
Более 11 тысяч южноуральских пенсионеров получают надбавку за сельский стаж
02.02.2023
Южноуральские семьи активно оформляют единое пособие
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023