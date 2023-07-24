Более 500 южноуральцев оформили досрочную пенсию за длительный стаж

В этом году Отделение СФР по Челябинской области назначило пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста 507 жителям региона, у которых имеется продолжительный трудовой стаж.

Отправиться на заслуженный отдых на два года раньше могут женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет, но не ранее достижения возраста 55 и 60 лет соответственно.

«В стаж для досрочной пенсии включаются периоды работы, во время которых гражданин был официально трудоустроен и за него уплачивались страховые взносы в СФР, а также периоды получения пособия по обязательному социальному страхованию в связи с временной нетрудоспособностью, прохождения военной службы по призыву, участия в специальной военной операции. При этом период участия в СВО во время прохождения военной службы и пребывание в добровольческих формированиях засчитывается в стаж в двойном размере», – сообщает Отделение СФР по Челябинской области.

При определении права на досрочную пенсию не включаются в стаж периоды ухода за детьми до полутора лет и за нетрудоспособными гражданами, получение пособия по безработице, а также иные периоды, когда не осуществлялась трудовая деятельность.

Получить информацию о продолжительности своего стажа можно дистанционно через портал Госуслуг, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.

Также документ можно получить лично в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР.