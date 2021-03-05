Более пяти тысяч южноуральцев записались на прививку от ковида через Госуслуги

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Более пяти тысяч южноуральцев записались на прививку от ковида через Госуслуги

Более пяти тысяч жителей Челябинской области уже записались на вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19 с помощью портала «Госуслуги».

Как рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов, на портале Госуслуг зарегистрировано более трех миллионов южноуральцев. И все они имеют возможность записаться на вакцинацию, даже не будучи уверенными пользователями.

Нужно зайти на портал Госуслуг, затем в свой личный кабинет, на главной странице есть баннер «Запись на вакцинацию от COVID-19» и заполнить специальную форму.

Можно записаться на прививку самому или записать родственника, близкого человека. Для этого потребуется указать ФИО, дату рождения, СНИЛС, номер телефона и номер полиса ОМС вакцинируемого.

Затем выбрать пункт вакцинации. «Предоставляется несколько пунктов, выбирать тот, к которому прикреплены (он первым стоит в списке)», - уточнил Фетисов.

Далее нужно нажать на пункт и выбрать услугу «Кабинет для записи на вакцинацию от COVID-19», первый этап (если впервые вакцинируешься), определить дату и время прививки.

«Возможно, что в поликлинике, к которой человек прикреплен, не оказалось слотов (нет вакцины на данный момент). В этом случае можно записаться в лист ожидания. Как только появляется вакцина, то человеку перезвонят и предлагают удобные даты и время для записи», - отметил министр.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева рассказала, что в первые 3-5 дней после вакцинации организм начинает активно вырабатывать иммунитет. Поэтому врачи рекомендуют в это время воздержаться от употребления алкоголя, занятий спортом, посещения сауны и бани. Рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок., переохлаждений и всего, что может оказать нагрузку на иммунитет.

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская отметила, что в первые дни после вакцинации могут возникнуть побочные эффекты - это признак формирования иммунитета, однако, если симптомы вызывают сомнение, лучше проконсультироваться с врачом.