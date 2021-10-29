Где южноуральцы смогут привиться в нерабочую неделю

Жители Челябинской области в период нерабочей недели – с 30 октября по седьмое ноября – смогут поставить прививки от коронавируса и гриппа в мега-центре во дворце спорта «Юность» в Челябинске (будет ежедневно работать 20 бригад), в торгово-развлекательных комплексах (ТРК), в поликлиниках и в круглосуточных пунктах вакцинации.

ВЫЕЗДНЫЕ пункты вакцинации будут работать в пяти муниципалитетах: Златоуст, Кыштым, Миасс, Магнитогорск и Челябинск. В ТРК будут работать мобильные бригады и открыты отдельные входы для вакцинации.

ЧЕЛЯБИНСК

3️0️ октября

- Ледовая арена «Трактор» - с 15 до 20 часов;

- ЧелМаркет (пр. Ленина, 35) - - с 12 до 16 часов;

3️1 октября

- ЧелМаркет (пр. Ленина, 35) - - с 12 до 16 часов;

С 30 октября по седьмое ноября

- ТРК «Алмаз» - с 10 до 20 часов;

- ТРК «Космос» - с 12 до 20 часов;

- Гипермаркет «Лента» (ул. Черкасская, 23) - с 12 до 20 часов;

- ТК «КС» - с 14 до 20 часов;

- Магазин «Пятёрочка» (ул. Салютная, 11) - с 14 до 19 часов;

МАГНИТОГОРСК

- ТРК «Гостиный двор» (вход с проспекта Карла Маркса, первая очередь, второй этаж, справа от эскалатора) - с 12 до 20 часов;

- ТРК «Континент» (третий этаж, холл между развлекательным центром «Страна Мадагаскария» и кинотеатром) - с 12 до 20 часов;

- ТРК «Семейный парк» - с 12 до 20 часов;

- ТЦ «Лента» - с 12 до 20 часов;

- ТК «Джаз Молл» - с 12 до 20 часов;

3️0️ октября

- Ледовая арена «Металлург» - с 12 часов 30 минут до 14 часов 30 минут.

- МИАСС

С 30 октября по седьмое ноября

- администрация города - с 12 до 17 часов.

Жительница Миасса просит увеличить число пунктов вакцинации. По ее словам, три пункта на город с такой численностью – это маловато. Отсюда и очереди. «При необходимости будут открыты дополнительные мобильные пункты», - ответил минздрав.

ЗЛАТОУСТ

С первого по пятое ноября

- автовокзал – с 9 до 14 часов;

- администрация города - с 13 до 17 часов;

Шестое и седьмое ноября

- автовокзал - с 10 до 15 часов;

КЫШТЫМ

- ТК «Радуга» - с 12 до 20 часов;

В любое время дня и ночи южноуральцы смогут привиться и в КРУГЛОСУТОЧНЫХ пунктах

ЧЕЛЯБИНСК

- горбольница №2 (пр. Ленина, 82),

- ГКБ № 6 (травмпункт на ул. Румянцева, 28),

- ГКБ № 8 (ул. Горького, 18),

- ГКБ № 9 (травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5),

- ОКБ № 3 (поликлиника, пр. Победы, 287А).

село АГАПОВКА

Районная больница

ВАРНА

Районная больница, приёмный покой

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ

Городская больница, приёмный покой стационара

КАСЛИ

Районная больница, приёмный покой

КАТАВ-ИВАНОВСК

Районная больница, приёмный покой

КАРАБАШ

Городская больница, приёмный покой

КАРТАЛЫ

Городская больница, приёмный покой стационара

КОРКИНО

- ГБ №1, травмпункт

- ГБ №2 (пос. Роза), приёмный покой инфекционного отделения

КЫШТЫМ

Городская больница им. А.П. Силаева, приёмный покой

МАГНИТОГОРСК

ГБ № 1, приёмный покой

село МИАССКОЕ

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

ОКТЯБРЬСКОЕ

Районная больница, приёмный покой

САТКА

Районная больница, приёмный покой

ТРОИЦК

Медпункт пункт ЖД вокзала

УВЕЛКА

Районная больница, приёмный покой

ЧЕБАРКУЛЬ

Областная больница, приёмное отделение

НЯЗЕПЕТРОВСК

Районная больница

село КИЗИЛЬСКОЕ

Районная больница

МИАСС

Городская больница №3 (с 19 до 22 часов).

Кабинеты вакцинации в ПОЛИКЛИНИКАХ медицинских учреждений региона в эти дни будут работать ежедневно, в штатном режиме.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Желающие провакцинироваться на месте заполнят анкету и согласие, необходимые для внесения в федеральный реестр.

Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Всего на территории Челябинской области задействовано в проведении вакцинации 60 медицинских организаций, развернуто 143 стационарных прививочных пункта, 71 мобильный пункт вакцинации. Также организована работа 27 круглосуточных пунктов вакцинации, пять из них находятся в Челябинске. Вакцинация в торгово-развлекательных комплексах будет продолжена при условии организации отдельного входа в пункт.

Обязательно используйте эти новые возможности для того, чтобы поставить прививку, защитить себя и родных.

Обязательно используйте эти новые возможности для того, чтобы поставить прививку, защитить себя и родных.