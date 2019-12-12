Большинство челябинцев считают свою жизнь не соответствующей нормам Конституции
Общество
Сегодня, 12:27

Большинство челябинцев уверены в том, что российскую действительность необходимо привести к конституционным нормам.

Как сообщает челябинский филиал РАНХиГС, более чем каждый десятый опрошенный (11,7 процента) отмечает, что Конституция РФ соответствует действительности и внесение изменений в нее не требуется. Как правило, чаще остальных этот вариант ответа выбирают респонденты в возрасте старше 60-ти лет, по роду занятий - работающие пенсионеры. Интересно, что ранее данная позиция была больше свойственна молодежи.

 

Более чем каждый четвертый респондент (26,4 процента) считает, что в конституцию требуется внесение изменений, чтобы привести ее в соответствие со сложившейся действительностью. Социологи отмечают, что число выбирающих этот вариант ответа респондентов по сравнению с прошлым годом значительно снизилось (на 9,6 процентных пункта). Так чаще всего отвечают мужчины, молодые респонденты в возрасте 18-24 лет, по роду занятий - студенты и наемные работники частных предприятий.

По-прежнему в большинстве находятся те, кто считает, что необходимо предпринимать шаги по изменению существующей действительности и приведению ее в соответствие с нормами Конституции (36,9 процента). Как правило, так отвечают респонденты в возрасте 25-44 лет, с высшим образованием.

Обращает на себя внимание и тенденция роста числа затруднившихся ответить на вопрос. В этом году не смог определить, соответствует ли содержание Конституции РФ современной российской действительности, каждый четвертый житель Челябинска, принявший участие в опросе. В основном это женщины, респонденты в возрасте старше 60 лет, с общим средним, специальным или неполным высшим образованием, по роду занятий - неработающие пенсионеры.

Социологи считают рост числа затруднившихся тревожным симптомом, свидетельствующим о раздвоенности сознания граждан.

Отправить новость
Культура
Вчера, 15:44
Челябинская драма отмечает 80-летие известного актёра Николая Ларионова
Экономика
Вчера, 15:40
Текслер на примере Магнитогорска обозначил приоритет в работе глав на будущий год
Общество
Вчера, 14:59
Челябинцам обещают долгую жизнь
Экономика
Вчера, 14:28
Текслер - главам: Вы знаете прекрасно, чем грозит нарушение бюджетного графика
Вчера, 23:14
Владимир Мякуш проведет урок для школьников Челябинской области
Вчера, 17:46
Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря
Вчера, 17:43
В Челябинской области ужесточат порядок признания домов ветхо-аварийными
Вчера, 17:36
В Челябинской области сохранится дефицит мужчин
Вчера, 16:26
Нерадостный прогноз: Челябинская область продолжит терять своих жителей
Вчера, 14:59
Челябинцам обещают долгую жизнь
Вчера, 13:06
Проект благоустройства Аллеи ветеранов в Карабаше прошел Госэкспертизу
Вчера, 11:53
Текслер – главам: Важно новогодние каникулы прожить без эксцессов
Вчера, 11:11
Челябинцы не разбираются в лекарствах, но занимаются самолечением
Вчера, 10:14
С дорог Челябинской области исчезнут треноги
Общество
Сегодня, 11:52
Гастрономический фольклор
В субботу в парке Гагарина – фестиваль «Уральские пельмени»
Среда обитания
Сегодня, 10:29
В Челябинск не пускают большегрузы
Новости
Сегодня, 12:08
Федерация
Монтировки, ломы и клюшки для гольфа. Что берут с собой в авто россияне
Сегодня, 11:56
Федерация
Сенаторы поддержали инициативу наказывать чиновников за оскорбление россиян
Сегодня, 11:22
Спорт
Челябинский ориентировщик стал пятикратным чемпионом России
Сегодня, 00:27
Общество
Депутаты Заксобрания Челябинской области предлагают ввести полный запрет на торговлю снюсом
Вчера, 23:59
Общество
В течение двух лет во всех отдаленных поселках Челябинской области появится Интернет
Материалы рубрики
Сегодня, 00:27
Общество
Депутаты Заксобрания Челябинской области предлагают ввести полный запрет на торговлю снюсом
Вчера, 23:59
Общество
В течение двух лет во всех отдаленных поселках Челябинской области появится Интернет
Вчера, 23:14
Общество
Владимир Мякуш проведет урок для школьников Челябинской области
Вчера, 17:46
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря
Вчера, 17:36
Общество
В Челябинской области сохранится дефицит мужчин
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика