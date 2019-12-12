Большинство челябинцев считают свою жизнь не соответствующей нормам Конституции

Большинство челябинцев уверены в том, что российскую действительность необходимо привести к конституционным нормам.

Как сообщает челябинский филиал РАНХиГС, более чем каждый десятый опрошенный (11,7 процента) отмечает, что Конституция РФ соответствует действительности и внесение изменений в нее не требуется. Как правило, чаще остальных этот вариант ответа выбирают респонденты в возрасте старше 60-ти лет, по роду занятий - работающие пенсионеры. Интересно, что ранее данная позиция была больше свойственна молодежи.

Более чем каждый четвертый респондент (26,4 процента) считает, что в конституцию требуется внесение изменений, чтобы привести ее в соответствие со сложившейся действительностью. Социологи отмечают, что число выбирающих этот вариант ответа респондентов по сравнению с прошлым годом значительно снизилось (на 9,6 процентных пункта). Так чаще всего отвечают мужчины, молодые респонденты в возрасте 18-24 лет, по роду занятий - студенты и наемные работники частных предприятий.

По-прежнему в большинстве находятся те, кто считает, что необходимо предпринимать шаги по изменению существующей действительности и приведению ее в соответствие с нормами Конституции (36,9 процента). Как правило, так отвечают респонденты в возрасте 25-44 лет, с высшим образованием.

Обращает на себя внимание и тенденция роста числа затруднившихся ответить на вопрос. В этом году не смог определить, соответствует ли содержание Конституции РФ современной российской действительности, каждый четвертый житель Челябинска, принявший участие в опросе. В основном это женщины, респонденты в возрасте старше 60 лет, с общим средним, специальным или неполным высшим образованием, по роду занятий - неработающие пенсионеры.

Социологи считают рост числа затруднившихся тревожным симптомом, свидетельствующим о раздвоенности сознания граждан.