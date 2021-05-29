29.05.2021
Прокуратура потребовала избавить аэропорт Магнитогорска от зарослей, в которых гнездятся птицы
29.05.2021
Челябинца оштрафовали за быструю езду на самокате
29.05.2021
Борьбу с ковидом продолжают более 2,6 тысячи южноуральцев
29.05.2021
Магнитогорские полицейские по-спортивному почтили память погибшего в Чечне коллеги
29.05.2021
В Копейске в ДТП с тремя автомобилями погиб человек и трое пострадали
28.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 и 30 мая
Борьбу с ковидом продолжают более 2,6 тысячи южноуральцев
28.05.2021
В выходные южноуральцы вновь смогут привиться в садах, ТРК и на Кировке
28.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
27.05.2021
За сутки выявлено 88 инфицированных ковидом южноуральцев
25.05.2021
Текслер призвал южноуральцев вакцинироваться от ковида
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021