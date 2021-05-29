Борьбу с ковидом продолжают более 2,6 тысячи южноуральцев

В Челябинской области продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 657 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 664 пациент с ковидом).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предшествующего дня (было 88). С начала пандемии зарегистрировано 62 тысячи 862 случая ковида.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 85 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 87). С начала пандемии 57 тысяч 328 инфицированных сумели справиться с болезнью.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть девяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло восемь человек).

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 835 жителей. Из них одна тысяча 621 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 214 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.