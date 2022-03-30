01.04.2022
Челябинский бизнес ищет рынки сбыта в Южной Африке
01.04.2022
Полицейские Челябинска задержали наркоагронома
01.04.2022
Сбербанк выдаст ипотеку на ранее одобренных условиях 10 тысячам заёмщиков социальных категорий
01.04.2022
В отношении жительницы Сатки, которая оставляла детей одних дома, возбудили уголовное дело
01.04.2022
Для пробуждения – упражнение «Встряхивание»
01.04.2022
ГИБДД Челябинска извинилась за эвакуацию автомобиля инвалида
Бот-консультант ответит на вопросы южноуральцев по выплатам на детей от трех до семи лет
Журналист немецкой газеты Jungle Welt: Для другого мнения в СМИ Европы не остаётся места
31.03.2022
В Челябинской области снизились цены на ряд товаров и услуг
31.03.2022
В Челябинской области ФСБ задержала сторонника неонацистской молодежной группировки «М.К.У.»
30.03.2022
Южноуральцы продолжают жаловаться губернатору на непроходимые дороги
30.03.2022
«Заложники ситуации»: как челябинскому бизнесу выжить на госконтрактах, а детским садам - на новых ценах
29.03.2022