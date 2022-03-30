Бот-консультант ответит на вопросы южноуральцев по выплатам на детей от трех до семи лет

Министерство социальных отношений Челябинской области в мессенджере Telegram чат-бот «Выплата на детей от трех до семи лет».

В минсоце заверили, бот-консультант готов ответить на множество вопросов: куда обращаться за назначением выплаты, каков её размер, что такое правило «нулевого» дохода, куда звонить, если есть вопросы, и другие.

Напомним, с первого апреля изменится порядок назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трёх до семи лет

Правительство РФ утвердило в правила комплексной оценки нуждаемости, которые применяются при назначении этой выплаты.

Теперь при принятии решения о выплатах не будут учитываться авто- или мототранспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом.

Кроме того, существенно смягчится правило «нулевого дохода» для беременных женщин. Теперь, если в расчетный период у женщины не было дохода, она сможет получить выплату в том случае, если она была беременна более шести месяцев, а также если в момент подачи заявления срок беременности превысил 12 недель.

Ранее (с первого февраля 2022 года) при оценке нуждаемости семьи для назначения пособия перестали учитывать квартиры и индивидуальные дома, находящиеся под арестом, а также жилье, транспорт и имущество, приобретённые за счёт средств целевых субсидий. Исключены из расчета и некоторые виды доходов, в том числе средства материнского капитала, полученные в денежной форме; налоговые вычеты и др.