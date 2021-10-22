Будет ли продлен локдаун в Челябинской области?

Власти Челябинской области не исключают вероятности продления режима нерабочих дней и жестких ограничительных мер в связи со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19. Но многое будет зависеть от самих жителей, их дисциплинированности и соблюдении ими всех установленных ограничений.

Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт на брифинге 22 октября.

Напомним, губернатор Алексей Текслер своим распоряжением установил в регионе период нерабочих дней с 30 октября по седьмое ноября и ужесточил ограничения. С 25 октября часть школьников уйдет на осенние каникулы, что должно снизить активность коллективного общения и разобщить часть жителей. Но пока точно нельзя сказать, помогут ли эти меры.

«Ситуацию будут определять те эпидпоказатели, которые мы будем фиксировать на протяжении этих двух недель. Здесь от нас с вами очень многое зависит, - отметила Ирина Гехт. - Можно, конечно, ждать и продолжать жить так, как мы жили, - не нося маски, посещая общественные места, не вакцинируясь и так далее. И тогда, я думаю, вероятность локдауна крайне высока, потому что возможности здравоохранения не безграничны».

По словам Ирины Гехт, краткосрочный локдаун дает возможность сбить волну заболеваемости и не прибегать к более жестким мерам и продлению режима нерабочих дней.

В эти дни очень важно максимально ограничить контакты и оставаться дома, соблюдать эпидрежим и рекомендации медиков, постараться вакцинироваться в ближайшее время, чтобы остановить распространение инфекции. Об этом говорили и президент Владимир Путин, и вице-премьер Татьяна Голикова, и губернатор Алексей Текслер.

«Задача нерабочих дней – это снижение заболеваемости. Исходя их прошлой практики, если соблюдаются все ограничительные мероприятия, то неделя нерабочих дней дает снижение заболеваемости. Если ограничительные мероприятия не выдерживаются, как у нас это было на майские праздники, когда все активно гуляли и общались, тусили, то мы получили через две недели рост заболеваемости. От того, как мы проведем это время, будет зависеть и эпидситуация в регионе. А это не только рост количества заболевших, но и рост смертности», - подчеркнула Ирина Гехт.

Ирина Альфредовна отметила, что в стране уже появились новые штаммы коронавируса, которые более агрессивны. Кроме того, начали регистрироваться первые случаи гриппа.

По словам первого вице-губернатора, на сегодня во многих регионах уже останавливается оказание плановой медицинской помощи. Сегодня Югра остановила диспансеризацию населения. «А это тоже отдаленные последствия, которые могут быть. И все больше регионов приходят к этим мерам», - подчеркнула Ирина Альфредовна. Челябинская область пока всеми силами старается сохранить объемы плановой помощи и диспансеризацию.