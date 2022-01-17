Будущие юристки отожгли в Тик-Токе, забыв про честь мундира

Курсанткам челябинского юридического колледжа (ЧЮК) пока не грозит отчисление за неприличные танцы в форменном обмундировании и песни с использованием ненормативной лексики. С ними и их родителями руководством учебного заведения проведена воспитательная работа. Девушки поставлены на педагогический учет и им предложено выбрать другую специальность.

Свои танцевальные ролики девочки-подростки выкладывали в «Тик-Ток». На видео со студентками ЧЮК в социальной сети наткнулась местная жительница.

«На нем было много интересного - от танцев под «Вороваек» и «Инстасамки» до информации о том, что оценки можно получить взамен на услуги интимного характера. Все это в форме, с шевронами, на которых указано «НОУ СПО ЧЮК» и ФИО. Студенты носят форменное обмундирование и принимают присягу. А подобное поведение, как на видео, порочит честь полиции», - написала автор поста.

Корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» ситуацию с появившемся видео прокомментировали в колледже.

«Информацию мы получили через сообщение в официальную группу колледжа Вконтакте. Неравнодушный активист в период новогодних праздников настойчиво мониторил социальные сети. Там нашлись ролики, на которых есть девочка, которая была отчислена еще в 2019 году. И еще несколько девочек на видео, которые поступили учиться в 2021 году. В колледже выстроена система воспитательной работы, существует целый комплекс мероприятий, направленных на искоренение деструктивных проявлений в поведении обучающихся. Была проведена серьезная воспитательная работа с подростками и их родителями. Девочки раскаялись. Мы настойчиво и терпеливо будем продолжать разъяснительную работу со всеми студентами, травли в отношении несовершеннолетних обучающихся не допустим. Студентки поставлены на внутренний педагогический учет, им предложено продолжить обучение по другой специальности. В случае повторного нарушения дисциплинарных правил, они будут отчислены», - сказала заместитель директора Татьяна Богданова.

Руководство ЧЮК и в официальном аккаунте в VK отреагировало на данное видео.

«Вышеперечисленные действия являются грубым нарушением дисциплины и закономерно наказываются дисциплинарными взысканиями: замечанием, выговором, отчислением из колледжа. Более того, все они принимали присягу, одним из пунктов которой является обязанность «с честью носить форму курсанта». Нельзя игнорировать нормы поведения людей в погонах. Если курсанты выложат, к примеру, в сеть свою фотографию с оружием в нерабочей обстановке, снимок, сделанный при пикантных обстоятельствах, или видео с застолья - их ждет отчисление», - говорится в сообщении.

Добавим, что в соответствии с «Правилами поведения курсантов» и правилами внутреннего распорядка обучающихся в ЧЮК при пользовании ресурсами интернета курсантам запрещено употреблять ненормативную лексику, выкладывать материалы, порочащие колледж, звание курсанта, форменное обмундирование.

А курсантам стоит помнить, что руководством ЧЮК ежедневно ведется мониторинг соцсетей, где постоянно отслеживается публичная жизнь курсантов, их публикации на страницах. Часто из-за необдуманных постов, высказываний, фото и видео возникают неприятные последствия.

Поведение курсанта всегда и при любых обстоятельствах должно соответствовать нравственно-этическим нормам».