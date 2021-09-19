Быть может…

Сёстры, счастливые и полные впечатлений, возвращались из Москвы домой – в маленький уральский городок. Обе были студентками: старшая заканчивала факультет журналистики Свердловского университета, а младшая готовилась стать филологом, учась в Челябинском пединституте. Ещё весной будущим педагогам предложили в летние каникулы поработать проводниками. Женя с девчонками из группы добросовестно ходила на курсы, легко сдала зачёт, но чуть было не осталась без работы на железной дороге. Зрение у проводников, как оказалось, должно было быть сто процентов, а у неё и подруги зоркость подкачала: мешал небольшой минус. Но девушки не растерялись: вместо них к окулисту сходили две однокурсницы. Обман не раскрылся, и вот уже позади два незабываемых месяца поездок в разные концы большой советской страны. Заработали юные проводницы очень неплохие деньги, во всяком случае хватило на то, чтобы вместе со старшей сестрой Аней отправиться в Москву «разгонять тоску», как говорила их бабушка.

Сёстры уже соскучились по дому, родителям, бабуле. Хотелось быстрее их обнять и расцеловать. Да и через недельку уже начиналась учёба.

В самом начале пути сестрёнки начали борьбу за верхнюю полку: обеим хотелось спать именно там. Старшей пришлось уступить, как бывало не раз.

- Старушки и старички спят на нижних полочках, а те, что помоложе, лезут на верхние! Это не обсуждается: наверху сплю я! – заявила Женька, и сестре, записанной в аксакалы, пришлось смириться. В купе они пока были одни и очень радовались этому факту.

Аня перед сном открыла книгу и стала читать, а Женя забралась на отвоёванную верхнюю полку и под ровный стук колёс тут же заснула. Когда она открыла глаза, уже вовсю светило солнышко, а в купе было душновато. Решив проветрить помещение, Женя ухватилась за фрамугу, но та не сразу поддалась. Девушка рванула её посильнее: в купе ворвался свежий воздух, но одновременно с его потоком кто-то отчаянно вскрикнул… Женя глянула вправо и сразу поняла: этот звук издала покоящаяся на соседней полке голова молодого человека. Только вот откуда она взялась?

- Я вас сильно ударила? Простите, меня, пожалуйста, - промямлила она, обращаясь к человеку, которого она так неосторожно «отоварила» фрамугой.

- Да ты меня чуть не убила! Хорошо, что голова у меня крепкая, а крепкая она потому, что умная! – услышала она в ответ бодрый и очень приятный мужской голос. Его обладателем оказался очень даже симпатичный молодой человек.

- Ещё раз простите! Когда мы ложились, на этой полке никого не было,- оправдывалась Женя.

- А я в Волгограде сел, был у друга на каникулах, сейчас вот домой в Челябинск еду. А зовут меня Петром, - представился сосед по купе и легко соскочил вниз. – А вы, девчонки, кто такие, откуда вы и куда? А впрочем, - Пётр улыбнулся, - познакомимся чуть позже, надо привести себя в порядок.

Схватив полотенце, он вышел из купе.

- Ань, я ведь реально чуть его не убила этой фрамугой. Хорошо, что голова у него и вправду крепкой оказалась! Недаром у него имя такое – Пётр, переводится оно как «камень», - поняв, что с парнем всё в порядке, Женя была готова шутить.

- Да уж, - ответствовала старшая сестра,- лучше бы я спала на этой злополучной полке! Глядишь, я бы сначала огляделась, а уже потом со всей дури дергала эту несчастную фрамугу. А теперь вот едет с нами травмированный тобой пассажир! Вот что значит - молодым везде у нас дорога! Молодо-зелено! Ха-ха-ха!

Сестрёнки в отсутствие ударенного фрамугой соседа решили подкрепиться и, конечно же, угостить завтраком пострадавшего. Тот вскоре вернулся свеженький и довольно бодрый.

-Давайте с нами завтракать,- любезно предложила ему Аня. - Вот пирожки, яйца, помидорки. Сейчас и чай принесут!

- Спасибо большое! Я голодный, как волк, и с удовольствием составлю вам компанию! У меня тоже кое-что имеется. Вот конфеты, пряники. Берите, девочки, не стесняйтесь! - Пётр был само великодушие.

За совместной трапезой выяснилось, что пострадавший от Женькиной руки молодой человек учится на автотракторном факультете политехнического института и что он уже успел отслужить в армии. Парень оказался весёлым, общительным и к тому же очень начитанным. Дорога до Челябинска пролетела незаметно: много шутили, смеялись, рассказывали друг другу забавные истории, играли в карты… Прощаясь, обменялись адресами.

Последняя неделя августа пролетела незаметно. Женя проводила Анюту в Свердловск и приехала в своё общежитие. Первого сентября все его обитатели дружно отправились на учёбу. Женя, отсидев три пары на лекциях, вернулась в общежитие и в почтовом ящике своей комнаты увидела торчащую открытку. Интересно, кто и кому прислал?

Оказалось, что открытка предназначалась ей. Она выглядела какой-то смешной: на картинке облизывался серый сказочный волк, а надпись гласила: «Серого помянули – серый здесь!» На обороте же аккуратным и очень красивым почерком было написано шутливое и смешное поздравление будущему педагогу с новым учебным годом. Автором послания значился Пётр.

Весь год к каждому празднику Женя получала эти открытки с серым волком. Где он только их брал? Они были какими-то допотопными, даже бумага на них казалась выцветшей. Но зато Пётр придумывал оригинальные и всегда немного смешные поздравления, а в конце в нескольких предложениях рассказывал о себе. Надо сказать, что ни разу он не попытался назначить Жене встречу. Получать открытки было приятно, но не более того.

Закончился учебный год. Женя ждала сестру, чтобы опять отправиться в какое-нибудь путешествие. А пока… Пока она третий день загорала под яблонькой в саду у школьной подруги. Вдруг не на шутку во дворе разлаялся Касьянка- сторожевой пёс хозяйки. Иришка, Женина подруга, отправилась посмотреть, из-за чего возник весь этот собачий переполох. Вернулась не одна, а с молодым человеком.

- Женя, это к тебе, - удивлённо сказала она. Женя внимательно взглянула на высокого симпатичного парня и… узнала его:

- Петя, ты? Как ты меня здесь нашёл? Откуда ты свалился?

- Точно не с неба! Твоя бабушка Елизавета Андреевна объяснила, как тебя найти! – парень явно был доволен произведённым эффектом.

Странно, что он узнал имя бабушки – женщины довольно строгой в отношении молодых людей внучки. Неужели она сама представилась ему да ещё и адрес подруги дала? Это говорит лишь о том, что Пётр ей понравился! Предположения внучки оправдались: строгую учительницу-пенсионерку молодой человек буквально очаровал своей обходительностью. Он и сам представился, и не забыл спросить, как зовут Женину бабушку. Поэтому, когда внучка и её друг пришли домой, бабушка была сама любезность. Тут как раз пришла с работы мама, и Женя представила ей Петра. Пили чай с вареньем из черёмухи, ели вкусные бабулины пироги, разговаривали о том о сём… Петя сказал, что в их городе живёт его друг, у него он и был в гостях, а потом решил нанести визит Жене.

- И правильно сделали,- почти хором сказали мама и бабушка Жени, - было видно, что этот парень им очень симпатичен. Потом было решено, что Женя покажет гостю свой городок.

В коридоре на вешалке висела шинель Жениного отца-офицера КГБ. Пётр спросил, можно ли её померить. Шинель оказалась маловатой, но очень шла молодому гостю.

- Вот теперь я при параде и могу сделать предложение. Женя, выходи за меня замуж! А вместо кольца вот тебе мой подарок! - и Пётр вытащил из кармана висящего пиджака коробочку модных польских духов с названием «Быть может».

Прошло уже почти пятьдесят лет, и очень взрослая Женя, вернее теперь уже Евгения Николаевна, так и не может понять, серьёзно ли говорил Пётр. Тогда же она взяла из его рук духи, прочитала название и сказала: «Быть может!» Пётр больше не повторил своего предложения, а Женя всё обернула в шутку. Потом они гуляли по вечернему городу, разговаривали обо всём на свете. Уехал Пётр на последнем автобусе.

Следующий год был последним годом Жениной учёбы. Первого сентября её ждала Петина открытка с тем же серым волком. И со всеми праздниками он её не забывал поздравлять. Свиданий не назначал.

По распределению Женя уехала в деревню, оттуда она написала Пете небольшое дружеское письмо. Он тут же откликнулся. Писали друг другу обо всём. Он знакомил Женю с новостями культурной жизни: оказался заядлым театралом. Однажды поделился бедой, которая случилась с его мамой. Она работала продавщицей, была очень честной, и вдруг растрата, а ей до пенсии совсем ничего. Слава богу, всё обошлось. Женя как могла поддерживала Петра. Как-то он позвал её в гости, Женя пообещала, но не поехала. Дело в том, что писала она письма не только ему. К тому времени у молодой учительницы уже был любимый человек, за которого она вскоре и вышла замуж.

Перед свадьбой Женя написала Петру в последний раз. Поблагодарила его за письма, внимание, рассказала о предстоящей свадьбе. Ответ от Петра так и не пришёл. И сейчас ей бы очень хотелось найти его, просто узнать, как сложилась его жизнь. Но пока поиски безуспешны. Но, быть может…