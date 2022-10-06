Бюст Сергея Кирова возвратился на Челябинский цинковый завод

Бюст видного революционера Сергея Мироновича Кирова вновь установлен на территории входящего в состав Уральской горно-металлургической компании Челябинского цинкового завода, с 1935 года носившего его имя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «ЧЦЗ», до 1993 года гипсовая фигура Кирова встречала и провожала металлургов у проходной, теперь обновленный монумент из кованой меди установлен у здания музея завода. Автором бюста стала Энрика Головницкая - жена челябинского скульптора Льва Головницкого, известного южноуральцам по памятникам Ленину, Орленку и танкистам-добровольцам. в Челябинске. После приватизации завода в 1993 году табличка у проходной: «Челябинский электролитно-

цинковый завод имени С.М. Кирова» и гипсовый бюст коммуниста были демонтированы. Заводчанин Сергей Буряковский при поддержке других ветеранов ЧТЗ сумел сохранить исторические артефакты и установил гипсового Кирова у своего дома. Спустя годы новое руководство ЧЦЗ поддержало предложение ветеранов и помогло вернуть памятник на территорию завода. Всего за несколько дней монумент был воссоздан и вернулся на челябинский металлургический гигант.