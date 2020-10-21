Центр мониторинга начал передачу в поликлиники Челябинска сведений о пациентах, прошедших КТ
В Челябинске центр мониторинга начал передачу в поликлиники информации о пациентах, прошедших компьютерную томографию, имеющих признаки инфекционного заболевания и не нуждающихся в госпитализации.
Об этом сегодня, 21-го октября, на брифинге сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Центр мониторинга организован на базе областного перинатального центра.
«Передача информации в поликлиники необходима для осуществления активных вызовов к данным пациентам», - отметила Ирина Гехт.
По ее словам, за прошедшие сутки в регионе было проведено тысяча 497 исследований на компьютерном томографе. Это рекордный показатель (вчера, 20-го октября, было проведено тысяча 417 исследований методом КТ, что тоже является высоким результатом).
Ирина Гехт сообщила также, что в настоящее время в Челябинской области продолжается тестирование горячей линии, по телефону которой жители смогут задавать вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией.
«Пока есть замечания, отрабатываем. Недостатки в работе горячей линии должны устранить до конца этой недели и подключить не только городские, но и областные поликлиники – ОКБ №2 и №3», - рассказала Ирина Гехт.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.