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Центр мониторинга начал передачу в поликлиники Челябинска сведений о пациентах, прошедших КТ

Общество
Сегодня, 22:30
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске центр мониторинга начал передачу в поликлиники информации о пациентах, прошедших компьютерную томографию, имеющих признаки инфекционного заболевания и не нуждающихся в госпитализации.

Об этом сегодня, 21-го октября, на брифинге сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Центр мониторинга организован на базе областного перинатального центра.

«Передача информации в поликлиники необходима для осуществления активных вызовов к данным пациентам», - отметила Ирина Гехт.

По ее словам, за прошедшие сутки в регионе было проведено тысяча 497 исследований на компьютерном томографе. Это рекордный показатель (вчера, 20-го октября, было проведено тысяча 417 исследований методом КТ, что тоже является высоким результатом).

Ирина Гехт сообщила также, что в настоящее время в Челябинской области продолжается тестирование горячей линии, по телефону которой жители смогут задавать вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией.

«Пока есть замечания, отрабатываем. Недостатки в работе горячей линии должны устранить до конца этой недели и подключить не только городские, но и областные поликлиники – ОКБ №2 и №3», - рассказала Ирина Гехт.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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