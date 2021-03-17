Воспитанник «Трактора» умер после попадания шайбы в голову

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Церемония прощания с воспитанником челябинского «Трактора» пройдет 18 марта

Церемония прощания с воспитанником челябинского ХК «Трактор» Тимуром Файзутдиновым, который умер после попадания шайбы в голову во время матча, пройдет завтра, 18 марта, в 12 часов в ледовой арене имени Валерия Белоусова.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 19-летний защитник молодежного ХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов умер в больнице Ярославля 16 марта. Воспитанник хоккейной школы «Трактор» получил тяжелую травму головы на матче 1/8 финала Кубка Харламова против «Локо» 12 марта.

Врачи боролись за жизнь Тимура на протяжении трех дней. К сожалению, несмотря на профессиональную медицинскую помощь, спасти хоккеиста не удалось.

Следственный комитет проводит по факту смерти 19-летнего спортсмена проверку.

Матч между «Белыми медведями» Челябинска и «Стальными лисами» из Магнитогорска, который состоится в столице Южного Урала сегодня, 17 марта, будет посвящен памяти Тимура. Игра начнется с минуты молчания.