Частный инвестор подарил северо-западу Челябинска футбольные поля с вечерним освещением

Жители северо-запада Челябинска получили новый современный спортивный объект – площадку для занятий футболом, которую обустроили на территории центра спорта и отдыха «Лыжная база» по адресу: Комсомольский проспект, 92 на средства частного инвестора.

Презентация нового спортобъекта состоится 25 и 26 сентября: детские и взрослые команды протестируют новые поля и поборются за кубки.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, футбольная площадка построена по самым современным технологиям, предусмотрено даже ее вечернее освещение.

Общий размер спортплощадки составляет семь тысяч квадратных метров и включает в себя два футбольных поля размером 60х40 с разметкой для игры формата 8х8, которые трансформируются в четыре мини-футбольных поля размером 20х40 для игры в формате 5х5.

«Покрытие поля - искусственная трава с ворсом 60 миллиметров», - рассказали в мэрии.

В субботу, 25 сентября, на новой площадке пройдет кубок открытия под эгидой открытой любительской футбольной лиги 8x8 Челябинской области для взрослых любительских команд. Турнир организуют по олимпийской системе, начало в десять часов.

В воскресенье, 26 сентября, состоится кубок открытия для детских команд в формате 5х5. В соревнованиях, которые пройдут по круговой системе, примут участие детские футбольные школы Челябинска. Начало - в 11 часов.