ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ЧелГУ посвятил челябинцам YouTube-шоу «Земеля»

Общество
Сегодня, 11:51
Размер текста

Команда Челябинского государственного университета выпустила пилотный проект YouTube-шоу «Земеля», посвященный жителям региона. Первый выпуск был приурочен к 284-му дню рождения южноуральской столицы.

По словам начальника управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасии Гусёнковой, «в городе главное - люди: весёлые и сдержанные, успешные и ищущие, семейные и одинокие».

«У каждого из нас - своя история, но все вместе мы наполняем наши дома и улицы жизнью - одной на всех. Видеопроект призван рассказать о наших земляках, их достижениях и идеях, их месте в нашем городе и вдохновить челябинцев», - рассказала Анастасия Гусёнкова.

Героиней первого выпуска стала Анастасия «Серебро» Серебренникова – хореограф, лидер звёздного танцевального коллектива Lil’Makerz и руководитель коллектива O.G.C., где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, экс-участник музыкальной группы 2RBINA 2RISTA.

По замыслу автора «Земели», директора центра творчества студентов ЧелГУ Артёма Давыдова, чтобы шоу смотрелось на одном дыхании, ведущие в кадре сменяют друг друга. Поэтому за 20 минут видео зрители увидят не только героя, но и известных челябинских ведущих: Виталия Ботова, Андрея Леденева, Глеба Кабакова, Ивана Яресько, Алексея Тутаева, Андрея Крайторова и Александра Рачинского.

«В следующих выпусках мы планируем добавить интерактива герою и усилим взаимодействие с аудиторией. Однако неизменной останется наша идея: показать Челябинску челябинцев, заинтересовать горожан яркими людьми и проектами, которые они делают для нас», - поделился Артём Давыдов.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 19:08
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября
Вчера, 17:40
Челябинские студенты нашли останки двух советских и трёх японских солдат
Вчера, 17:34
На выплату соцработникам Челябинской области выделены дополнительные средства
Вчера, 17:30
Выставка «АГРО» в Челябинске является стартовой площадкой для многих предприятий региона
Вчера, 16:52
Более 600 тысяч южноуральских пенсионеров уже получили выплату ко Дню пожилого человека
Вчера, 16:06
Выборы повлияли на график работы челябинских школ и в понедельник
Вчера, 15:48
Бездуховность, зависимость, потеря работы – специалисты в Челябинске разбирались в причинах алкоголизма
Вчера, 15:17
Суд по делу экс-мэра Челябинска стартует через неделю
Вчера, 13:37
Детский омбудсмен в Челябинской области защитилась от гриппа
Вчера, 12:58
Храм в монашеской общине села Булзи вновь обретет свой голос
Политика
Сегодня, 10:52
Шесть партий получат мандаты в седьмом созыве Заксобрания Челябинской области
Среда обитания
Сегодня, 09:20
Старое «бабье лето» в Челябинской области решило «покапризничать»
Новости
Сегодня, 12:16
Среда обитания
Пруд в устье реки Сак-Элга облюбовали лебеди, прожившие там все лето
Сегодня, 11:41
Общество
Сотрудники «ЧелябГЭТа» жалуются на резкое снижение зарплаты
Сегодня, 11:05
Происшествия
Полицейские Челябинска накрыли наркопритон в Ленинском районе
Сегодня, 10:20
Происшествия
В Челябинске снова «заминировали» аэропорт, пассажиров сняли с рейса
Сегодня, 09:35
Происшествия
Полицейские Златоуста задержали мужчину, который в порыве ревности поджег дом подруги
Материалы рубрики
Сегодня, 11:41
Общество
Сотрудники «ЧелябГЭТа» жалуются на резкое снижение зарплаты
Вчера, 20:13
Общество
В «подземельях» на площади Революции Челябинска кипит работа
Вчера, 19:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября
Вчера, 17:40
Общество
Челябинские студенты нашли останки двух советских и трёх японских солдат
Вчера, 17:30
Общество
Выставка «АГРО» в Челябинске является стартовой площадкой для многих предприятий региона
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика