ЧелГУ посвятил челябинцам YouTube-шоу «Земеля»

Команда Челябинского государственного университета выпустила пилотный проект YouTube-шоу «Земеля», посвященный жителям региона. Первый выпуск был приурочен к 284-му дню рождения южноуральской столицы.

По словам начальника управления по связям с общественностью ЧелГУ Анастасии Гусёнковой, «в городе главное - люди: весёлые и сдержанные, успешные и ищущие, семейные и одинокие».

«У каждого из нас - своя история, но все вместе мы наполняем наши дома и улицы жизнью - одной на всех. Видеопроект призван рассказать о наших земляках, их достижениях и идеях, их месте в нашем городе и вдохновить челябинцев», - рассказала Анастасия Гусёнкова.

Героиней первого выпуска стала Анастасия «Серебро» Серебренникова – хореограф, лидер звёздного танцевального коллектива Lil’Makerz и руководитель коллектива O.G.C., где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья, экс-участник музыкальной группы 2RBINA 2RISTA.

По замыслу автора «Земели», директора центра творчества студентов ЧелГУ Артёма Давыдова, чтобы шоу смотрелось на одном дыхании, ведущие в кадре сменяют друг друга. Поэтому за 20 минут видео зрители увидят не только героя, но и известных челябинских ведущих: Виталия Ботова, Андрея Леденева, Глеба Кабакова, Ивана Яресько, Алексея Тутаева, Андрея Крайторова и Александра Рачинского.

«В следующих выпусках мы планируем добавить интерактива герою и усилим взаимодействие с аудиторией. Однако неизменной останется наша идея: показать Челябинску челябинцев, заинтересовать горожан яркими людьми и проектами, которые они делают для нас», - поделился Артём Давыдов.