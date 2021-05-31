Челябэнерго подключили к электросетям радиотелевизионную станцию в Южноуральске

Специалисты производственного отделения «Троицкие электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили работы по технологическому присоединению к электросетям радиотелевизионной станции в городе Южноуральск Челябинской области, обеспечив объект резервным источником питания.

Как сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», в ходе работ энергетики построили две линии электропередачи классом напряжения 0,4 кВ: воздушную, с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), протяженностью 510 метров, и кабельную (КЛ) - протяженностью 40 метров. Высокотехнологичный современный СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

Все работы выполнены в рамках программы по технологическому присоединению новых клиентов к электрическим сетям филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго».

Энергетики обеспечили надежное электроснабжение социально значимого объекта и высокое качество устойчивого сигнала телевизионной и радиовещательной сети, что позволило реализовать мероприятия федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 гг.». Более 37 тысяч 500 жителей Южноуральска теперь могут смотреть в хорошем качестве 20 телеканалов, как в цифровом, так и в аналоговом формате.