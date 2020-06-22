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"ЧелябГЭТ" нашел замену Павлюченко

Общество
Сегодня, 17:02
Автор: 
Евгения Александрова

ООО "ЧелябГЭТ" нашел замену покинувшему пост директора Александру Павлюченко, трудовой договор с которым был расторгнут сегодня, 22-го июня, по решению работодателя.

На основании решения учредителей новым директором избран Дмитрий Усачёв, последние годы работающий в МУП ГЭТ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, решение о том, что Александр Павлюченко должен покинуть пост, было принято в связи с отказом "ЧелябГЭТа" от участия в экономически нецелесообразных муниципальных контрактах на пассажироперевозки.

В пресс-службе ООО "ЧелябГЭТ" пояснили, что отказ от участия в контракте является решением руководства предприятия.

"Александр Павлюченко покинул пост по инициативе учредителя ООО "ЧелябГЭТ" - МУП "СОД". Два эти события - его уход с должности и отказ от участия в контракте - напрямую связаны", - сообщили сегодня в пресс-службе ООО "ЧелябГЭТ".

На предприятии отметили также, что исполнение контрактов в сложившихся условиях является для "ЧелябГЭТа" невозможным по нескольким причинам, в том числе ввиду увеличения единиц техники на маршрутах (например, на десять единиц вместо девяти -на пятом маршруте, 16 вместо 15-ти - на десятом). 

Исполнить данное условие не представлялось возможным по причине отсутствия дополнительного подвижного состава, в том числе новых единиц транспорта, а также в связи с недостаточным количеством водителей.

Другой причиной ухода Павлюченко с должности стало отсутствие люфта на неисполнение условий контракта, согласно которым каждый факт неисполнения наказывается штрафом в размере пяти тысяч рублей. 

К фактам неисполнения относятся в числе прочего отставание от расписания, отсутствие блоков «Глонасс», невыход единиц техники на линию. 

Ввиду отсутствия единиц техники, заявленных в контракте, минимальная сумма штрафов могла составить 21 миллион рублей при размере контракта в 53,7 миллиона.

В связи с этим, а также по причине падения пассажиропотока в период пандемии (в апреле 2020 года уменьшение пассажиропотока составило - в сравнении с аналогичным периодом 2019 года - 3 514 422 человека, в мае - 2 235 848 человека), было принято решение о неучастии предприятия в муниципальных контрактах.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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