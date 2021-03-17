Открыто движение по одному из путей на месте схода вагонов в Челябинской области

Челябинцам на выставке «Время первых» покажут космический скафандр

В Челябинске на выставке «Время первых», которая готовится в Историческом музее Южного Урала к 60-летию первого полета человека в космос, можно будет увидеть немало предметов, имеющих непосредственное отношение к космическим путешествиям.

Среди них - спасательный скафандр «Сокол» для экипажей космического корабля «Союз», предоставленный Уральским авиационным поисково-спасательным центром (Екатеринбург) и музейным экспонатом не являющийся. Скафандр используют на тренировках по поиску и эвакуации космонавтов с места посадки спускаемого аппарата.

Такие учения проходят раз в полгода, и они максимально приближены к реальности: есть затерянная в степях настоящая капсула с «космонавтами» внутри, которую нужно сначала обнаружить с самолета (максимум в течение 15 минут), а потом направить к ней отряд спасателей-парашютистов на вертолетах, чья задача - извлечь «космонавтов» из капсулы, при необходимости оказать им первую помощь и эвакуировать.

Как отмечает заведующая отделом по связям с общественностью Государственного исторического музея Южного Урала Любовь Яржемская, единственный в России космический поисково-спасательный отряд базируется именно в Челябинской области, в городе Троицке: так что где, как не в Историческом музее Южного Урала, рассказывать о его работе в канун Дня космонавтики?

Посетителей выставки «Время первых» ожидает встреча и с другими интереснейшими предметами, связанными с космосом.