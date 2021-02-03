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Челябинцам начали приходить смс о долгах от якобы судебных приставов

Челябинцы стали жаловаться на то, что им стали поступать информация от судебных приставов о существующих долгах, в случае неоплаты которых им заблокируют банковские счета и запретят выезд за границу.

В управлении федеральной службы судебных приставов по Челябинской области агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что ФССП России не рассылает смс-сообщения должникам.

Сведения о наличии возбужденных в отношении физических и юридических лиц можно самостоятельно получить из официального источника - сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайтах ФССП России и ее территориальных органов.

Информирование о возбуждении исполнительного производства и применяемых в дальнейшем мерах принудительного исполнения осуществляется посредством почтовой рассылки.

Кроме того, всю информацию по возбужденным исполнительным производствам и процессуальные документы можно получить в личном кабинете на портале госуслуг.