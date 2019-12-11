Челябинцам обещают долгую жизнь
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 14:59
Автор: 
Евгения Александрова

В течение ближайших 15-ти лет продолжительности жизни населения Челябинской области согласно демографическому прогнозу будет увеличиваться, причем у мужчин - на большее число лет, чем у женщин.

 

Как сообщает Челябинскстат, в 2019-м году средняя продолжительность жизнь представителей сильной половины человечества, проживающих на Южном Урале, составляет неполные 67 лет (66,78), у женской части населения - 77 лет.

Авторы исследования прогнозируют, что пик долголетия придется на 2034-й и 2035-й годы для представителей обоих полов. Так, средняя продолжительность жизни мужчин, предположительно, достигнет показателя в 71 год с небольшим, женщины в среднем будут доживать к этому времени до 80-ти лет.

В 2036-м году, согласно данным опубликованного Челябинскстатом прогноза, показатели несколько ухудшатся. Ожидается, что средняя продолжительность жизни лиц мужского пола на Южном Урале составит 69 лет с небольшим, женского пола - чуть меньше 78-ми лет.

Автор: 
Евгения Александрова
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