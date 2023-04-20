Челябинцам представили проект границ туристского центра города

Челябинск в этом году представит на всероссийском конкурсе свой проект туристского центра города, границы которого должны быть определены и утверждены – таковы правила участия в событии.

Как пояснили в мэрии, территория, привлекательная для туристов и претендующая на статус одного из лучших туристских центров страны, должна располагать необходимыми ресурсами и быть открытой для беспрепятственного использования.

В городской администрации рассказали, что за несколько месяцев работы с участием жителей были сформированы предложения по границам туристского центра Челябинска, познакомиться с которыми можно на сайте мэрии.

Свои предложения и вопросы по теме туристского кода центра южноуральской столицы челябинцы могут направить на электронную почту: info@air174.ru.

Отметим, проект границ территории туристского центра Челябинска разработало Агентство инновационного и инвестиционного развития города. Общественное обсуждение проекта проходит с 15 по 29 апреля.