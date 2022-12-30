Челябинцам рассказали, как городской транспорт будет работать в праздники

В Челябинске в последний день уходящего года, 31 декабря, трамваи, троллейбусы и автобусы будут работать по расписанию выходного дня.

Первого и второго января автобусные маршруты №1, 14, 15, 23, 41, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 81, 130, 136к, 158к, 492 работают без изменений.

Автобусы №2, 4, 7, 8, 9, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 42, 43, 64, 71, 132, 212, 213, 214, 483, трамваи и троллейбусы будут работать в особом режиме. Актуальное расписание размещено здесь.

Автобус №13к - с первого по восьмое января не обслуживается. Начало работы - девятого января.

Автобус № 95 - с первого по восьмое января не обслуживается. Начало работы - 14 января.

Автобус №141 - первого января не обслуживается. Начало работы – второго января.

Автобус №203 - первого и второго января не обслуживается. Начало работы - третьего января.

С третьего января троллейбусы, трамваи, автобусы работают по расписанию выходного дня, сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».