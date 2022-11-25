25.11.2022
Челябинцев приглашают на каток в парке им. Терешковой, чтобы загадать новогоднее желание
25.11.2022
Михаил Скоков назначил начальника отдела МВД в Карталах
25.11.2022
У границ «Зигальги» «распустились» ледяные цветы
24.11.2022
В Челябинске 27-й автобус скоро начнет довозить пассажиров до вокзала
24.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 ноября (18+)
24.11.2022
Наталья Котова посетила обновленный «Метар-спорт»
Челябинцев приглашают на каток в парке им. Терешковой, чтобы загадать новогоднее желание
21.11.2022
Каток в челябинском парке Терешковой откроется в конце недели
24.10.2022
В парке Терешковой готовят дорожки для катания на коньках под открытым небом
25.10.2021
В челябинском парке имени Терешковой готовят к открытию каток под открытым небом
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022