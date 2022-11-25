Челябинцев приглашают на каток в парке им. Терешковой, чтобы загадать новогоднее желание

25 ноября в парке им. Терешковой состоится праздничное открытие нового сезона – лед готов принять гостей. В этом году самый атмосферный каток Челябинска превратится в «Каток Рекордов Радио ОЛИМП». Более 800 метров ледовых дорожек, сотни тысяч праздничных огней, веселые конкурсы, приятные призы, ценный подарки и, конечно, золотые хиты Радио ОЛИМП – все это ждет челябинцев предстоящей зимой.

По замыслу организаторов, каждый праздник, который будет проходить на катке – это яркая тематическая история и новый городской рекорд. Так, на открытии, 25 ноября, планируется составить самый большой список новогодних желаний жителей нашего города. Все, кто примет участие в его создании, могут претендовать на подарки и главный приз – фирменный желтый бокс Радио ОЛИМП с новогодним наполнением: гаджеты, книги, пригласительные, полезные сертификаты и сувениры. Главный партнер праздника – компания КАЛИНКА приготовила свой рекорд – настоящую метровую колбасу, с которой гости праздника смогут сфотографироваться и принять участие в розыгрыше вкусных призов от производителя.

Ведущие шоу «Утро на ОЛИМПЕ» Арина Сергеева и Роман Прецер готовят для гостей праздника яркую веселую программу и обещают много сюрпризов. Хэдлайнер мероприятия – настоящий Дед Мороз, который пообещал выделить время в своем плотном графике и лично забрать составленный челябинцами список новогодних желаний, чтобы исполнить каждое.

25 ноября. Открытие «Катка Рекордов Радио ОЛИМП» в парке им. Терешковой. 17:00 – 19:00.

Подробности в группе Радио ОЛИМП во ВК

Напомним, проект катка в Парке реализовался в 2020 году по инициативе Управления культуры города Челябинска и Областных властей. Особенность катка в том, что он расположен не в привычной всем коробке, а в парке, среди деревьев и малых архитектурных форм: льдом покрыли прогулочные дорожки. Их длина составляет 800 м, а ширина от 15 м (центральная аллея) до 2,5 м (примыкающие по бокам аллеи). Каток одновременно может принять не более 300 человек.



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