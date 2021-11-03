Челябинцев продолжают штрафовать за нарушение масочного режима

В Челябинске продолжаются ежедневные проверки соблюдения масочного режима. Все пойманные нарушители будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Сотрудники управления торговли администрации Челябинска совместно с полицией на постоянной основе проводят рейды по торговым комплексам. Они уже наведались в ТРК «Родник», ТРК «Горки», ТРЦ «Алмаз», ТРК «Космос», ТК «Чайка», ТК «Кольцо», ТЦ «Маяк для дома», ТРК «Куба», ТК «Синегорье», ТК «Центральный рынок», ТРК «Фокус».

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В общей сложности за нарушения масочного режима сотрудники полиции составили двести протоколов на физических лиц.

Напомним, в регионе действует режим повышенной готовности. Южноуральцы обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

За нарушение масочного режима предусмотрены штрафы в размере от одной до 30-ти тысяч рублей.

Кроме того, с 30-го октября по седьмое ноября включительно в Челябинской области действует период нерабочих дней, который введен для сдерживания распространения COVID-19 в регионе. Непривитым пенсионерам с этого дня рекомендовано уйти на самоизоляцию.

Попасть в ТРК, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, в этот период можно только по QR-коду.