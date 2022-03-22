Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения

В правительстве Челябинской области объяснили, когда в регионе будут сняты все действующие пока коронавирусные ограничения и кто будет принимать такое решение.

«Решения об изменении мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Челябинской области принимаются оперативным штабом в соответствии с эпидситуацией в регионе, которая мониторится ежедневно, - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора и правительства региона и заверили. - Обо всех изменениях жителей области информируют своевременно в день принятия решений».

Напомним, южноуральцы поинтересовались у губернатора, когда в регионе будет отменен масочный режим (часть субъектов уже приняла такое решение).

В правительстве уточнили, на данный момент заболеваемость COVID-19 в регионе постепенно снижается, но говорить о полной нормализации эпидобстановки еще рано. Ежедневно коронавирусом заболевают более 500 человек (накануне, 20 марта, подтвержден 591 случай). Аналогичные показатели отмечались в середине ноября 2021 года. Смертность от ковида остается достаточно высокой – по 14-19 человек в сутки умирает.

Для профилактики коронавирусной инфекции в Челябинской области по прежнему необходимо соблюдать масочный режим в местах общественного пользования и транспорте (был введен с шестого мая 2020 года). Правда, в автобусах, троллейбусах трамваях и маршрутках мало кого увидишь в маске. А водитель и кондуктор не требуют этого от пассажиров.

Южноуральцы, как и прежде, должны соблюдать социальную дистанцию и своевременно обращаться за медицинской помощью (в случае появления первых признаков заболевания).

Кроме того, в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия в РФ необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинской организации. Роспотребнадзор также советует южноуральцам вести здоровый образ жизни.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности (введен распоряжением с 19 марта 2020 года, для граждан старше 60 лет сохраняется режим самоизоляции (он был повторно установлен в октябре 2021 года).