Челябинцев просят высказаться об условиях жизни в областном центре

Управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска призывает жителей высказаться по поводу качества жизни в областном центре и его отдельно взятом районе.

Мнения горожан нужны разработчикам правил землепользования и застройки и нормативов градпроектирования – команде компании «Джи Динамика».

К настоящему момент опрос прошли 500 человек. Как оказалось, самые активные челябинцы живут в Центральном районе – они перевыполнили норму по ответам в два раза. Также довольно высокую активность проявили жители Советского и Тракторозаводского района – они идут следом за Центральным.

Специалисты управления архитектуры отмечают, что до 15-го октября разработчикам необходимо получить 130 ответов от Ленинского района, 110 – от жителей Курчатовского, по сто – от калининцев и жителей Металлургического района, 90 ответов недодали тракторозаводчане и 50 – Советский район.

Сотрудники управления по архитектурно-градостроительному проектированию призывают челябинцев разослать ссылку на опрос своим знакомым и выражают готовность оказать помощь в прохождении опроса в случае, если у горожан возникнут с этим трудности.

После того как разработчики проанализируют ответы жителей южноуральской столицы, челябинцам расскажут о выводах, к которым пришла компания «Джи Динамика».

Отметим, правила и нормативы разрабатываются по заказу управления архитектуры. Эти документы будут определять качество городской среды и характер новой застройки в Челябинске.

Прямая связь между вопросами, на которые просят ответить горожан, и темами градостроительства или благоустройства не очевидна, однако мнение жителей о Челябинске и качестве жизни в нем формирует общее впечатление о муниципалитете и поэтому важно при разработке градостроительной документации.

Участникам опроса предстоит, кроме прочего, указать свое место жительства в Челябинске, пол, возраст, род занятий, а затем оценить, как за последние три года изменились условия жизни в областном центре, как изменились доступность услуг, транспортная сфера, комфорт и безопасность, уровень доходов; оценить условия жизни в Челябинске по пятибалльной шкале; назвать самый приятный для жизни район города, самый чистый, самый зеленый район; сравнить качество жилья и комфорт проживания в домах, построенных до 90-х годов, и в новостройках; назвать любимые места и территории, отношение к которым, напротив, негативное; рассказать о том, что больше всего не устраивает в Челябинске; оценить качество обратной связи между жителями и городскими органами власти по вопросам благоустройства южноуральской столицы.