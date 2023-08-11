Правила землепользования и застройки Челябинска доработают в интересах исторической застройки

Госкомитет охраны объектов культурного наследия региона внес свои предложения по проекту правил землепользования и застройки Челябинска на состоявшихся накануне, десятого августа, публичных слушаниях.

По мнению специалистов госкомитета, озвученному на слушаниях представителям власти, карту объектов культурного наследия (ОКН) и зон с особыми использования территорий в разработанном проекте правил следует дополнить и скорректировать, нанести актуальные данные об ограничениях, связанных с ОКН.

Правилами предлагается установление зон исторического центра и единой исторической застройки, что, по мнению представителей госкомитета, является замечательным решением и будет направлено на сохранение исторических объектов.

Тем не менее, Госкомитет считает, что границы таких зон, а также разрешенные параметры застройки необходимо пересмотреть, учитывая позицию генерального плана по устойчивому развитию территории исторического центра Челябинска, ограниченного улицами Васенко, Коммуны, Российской, Миасской и берегом реки Миасс, которым установлен запрет на строительство новых зданий выше пяти этажей.

Предложения приняты и учтены комиссией. Работа по определению границ и параметров застройки исторического центра города Челябинска будет проведена в ближайшее время совместно с городским управлением архитектуры, сообщили в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.