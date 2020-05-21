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Креативно

Челябинцев восхитило зеленое пианино под открытым небом

Фото: 
Новости ЧТЗ / ВКонтакте
Общество
Сегодня, 13:33
Автор: 
Евгения Александрова

Жителей Челябинска восхитило зеленое пианино в Тракторозаводском районе, чудесным образом появившеемся прямо на улице, под открытым небом.

Необычный музыкальный инструмент установлен перед цветочным магазином (на Салютной-Комарова) и принадлежит ему. Жители ЧТЗ уже собираются устраивать рядом с зеленым фортепиано, украшенным цветами, фотосессии.

Челябинцы не скупятся на комплименты, благодарят создателей зеленого инструмента за его красоту, выражая обеспокоенность, не покусится ли на нее какой-нибудь нехороший человек.

"Будем надеяться, что вандалы не снесут его за несколько дней", - пишут участники сообщества "Новости ЧТЗ" в ВКонтакте, опубликовавшего фото пианино.

Есть надежда, что от "покушений" зеленое фортепиано спасут установленные на том участке камеры видеонаблюдения.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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