Челябинцев восхитило зеленое пианино под открытым небом
Жителей Челябинска восхитило зеленое пианино в Тракторозаводском районе, чудесным образом появившеемся прямо на улице, под открытым небом.
Необычный музыкальный инструмент установлен перед цветочным магазином (на Салютной-Комарова) и принадлежит ему. Жители ЧТЗ уже собираются устраивать рядом с зеленым фортепиано, украшенным цветами, фотосессии.
Челябинцы не скупятся на комплименты, благодарят создателей зеленого инструмента за его красоту, выражая обеспокоенность, не покусится ли на нее какой-нибудь нехороший человек.
"Будем надеяться, что вандалы не снесут его за несколько дней", - пишут участники сообщества "Новости ЧТЗ" в ВКонтакте, опубликовавшего фото пианино.
Есть надежда, что от "покушений" зеленое фортепиано спасут установленные на том участке камеры видеонаблюдения.
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