Челябинцу Евгению Кириченко вручат награду конкурса молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения

Пятикурсник Южно-Уральского государственного аграрного университета Евгений Кириченко вошел в число лауреатов Национальной Премии имени Александра Ежевского. Ее вручают молодым конструкторам, работающим в сфере сельхозмашиностроения.

Евгений приглашен на официальную церемонию чествования победителей в Ростов-на-Дону второго декабря. Она пройдет на территории одного из ведущих российских и мировых производителей сельхозтехники – Ростсельмаш.

Победу Евгению принес проект усовершенствованной пневматической сеялки с более равномерной системой распределения семян. Его разработка запатентована.

В числе лауреатов этого года 12 человек студентов, представляющих вузы из Кабардино-Балкарской Республики, Республики Башкортостан, Алтайского края, Краснодарского края, Псковской, Свердловской, Кировской, Пензенской и Вологодской областей. Конкурсные работы охватывали широкий спектр актуальных для сельхозмашиностроения направлений, в частности, проектирование комплектующих и узлов для сельхозтехники, автоматизация и роботизация сельхозпроизводства, разработка почвообрабатывающих агрегатов, машин для садоводства, внесения удобрений, посевной техники и др.

Оценивали проекты руководители ведущих заводов сельхозмашиностроения, представители Минпромторга России, руководство Ассоциации «Росспецмаш», эксперты отрасли.