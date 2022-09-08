Челябинцы этим летом реже заказывали лекарства и больше тратили на спорт

Прошедшим летом жители Челябинской области стали реже покупать лекарства и тратить больше денег на хобби и спорт. Об этом свидетельствуют данные Сбербанка о покупках жителей региона через интернет. В исследовании учитывались все платежи на онлайн-площадках Челябинска и Челябинской области, подключённых к интернет-эквайрингу Сбера.

Как сообщает Челябинское отделение Сбербанка, в течение трех летних месяцев 2022 года южноуральцы на 20% реже приобретали лекарства, чем в период с января по май. Одновременно с этим почти в два раза выросло число дистанционных платежей за товары и услуги, связанные со спортом, активным досугом и хобби. Также из исследования видно, что через дистанционные сервисы часто заказывают доставку еды. При этом блюдам из ресторанов (7,6 тысячи операций) жители Челябинской области предпочитают фастфуд (108 тысяч операций).

Судя по статистике, южноуральцы стали чаще оплачивать через интернет строительно-подрядные работы. Летом количество совершенных онлайн-операций выросло на 36% по сравнению с январем-маем. В два раза увеличилось количество онлайн-платежей за гостиничные номера, а количество операций по покупке железнодорожных и авиабилетов выросло на 58%. Всего за три летних месяца жители Челябинска и Челябинской области оплатили дистанционные покупки более двух миллионов раз.

«Делать покупки в интернете стало для нас нормой жизни: мы не только заказываем продукты в онлайн-магазинах, но и планируем путешествия, ищем и оплачиваем услуги подрядчиков, покупаем обучающие курсы. Сегодня благодаря банковским сервисам онлайн-оплата доступна в любых каналах: на сайтах интернет-магазинов, в соцсетях, приложениях и мессенджерах», - отметил Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

«С каждым годом мы отмечаем всё большую популярность безналичных платежей среди населения. Ориентируясь на потребности клиента, банк постоянно расширяет их возможности: сегодня оплатить товар или услугу можно в практически во всех торговых точках. Преимущества получают все участники сделки — и продавцы, и покупатели. Юридическим лицам эквайринг помогает увеличить поток клиентов за счёт скорости обслуживания и минимизирует риск получения фальшивых банкнот. Для покупателей одним из плюсов безналичных расчётов является участие в бонусной программе «СберСпасибо». Участник программы копит на карте бонусы, которые зачисляются с каждой покупки при безналичном расчёте за товары и услуги. До 99% от суммы в чеке можно рассчитаться бонусами у партнёров банка», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.