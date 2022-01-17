Челябинцы массово жалуются на плохую уборку снега

Челябинцев больше всего волнуют вопросы уборки снега с дорог и тротуаров. Об этом говорит количество обращений, поступивших в мэрию по этому вопросу на прошлой неделе. Как сообщил сегодня, 17 января, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города Валерий Смирнов, за неделю в мэрию поступило 175 обращений, из них 88 касались уборки снега. Также горожане жаловались на изменения маршрутов общественного транспорта (35 писем), несвоевременный вывоз мусора (11 обращений) и несанкционированные свалки (3 обращения).

Между тем, по словам вице-мэра Валерия Смирнова, проверки внутридворовых территорий и внутриквартальных проходов показали, что территории находятся в удовлетворительном состоянии. По предыдущим обращениям сотрудники Управления организационных и контрольных работ, проинспектировали Металлургический и Центральный районы. В последнем оказались не убраны отдельные тротуары, не расчищены пешеходные дорожки. Состояние дворов в Металлургическом районе чиновники оценили как приемлемое.

Кроме того, представители мэрии обследовали 52 улицы в посёлках станция Шершни, Сосновка, Новосинеглазово.

«Выявлено 97 фактов ненадлежащего содержания дорожно-уличных сетей. Составлено 14 актов об устранении нарушений, 25 подрядчиков оштрафованы на общую сумму в 424 тыс. рублей», - сообщил Валерий Смирнов.

По поручению мэра проверки будут продолжены.

Напомним, что сегодня глава города Наталья Котова поручила разработать новый регламент содержания улично-дорожной сетей, в котором будут прописаны все случаи применения реагентов для борьбы с наледью. Регламент будет опубликован на сайте мэрии, чтобы с ним мог ознакомиться любой желающий.