09.06.2022
Экс-директор хлебокомбината Копейска, создавший ОПГ, объявлен в розыск
09.06.2022
В Челябинске СК «Стройдом» начинает большую стройку в районе Карпового пруда
09.06.2022
ММК принял участие во всероссийском саммите «Корпоративные закупки-2022»
09.06.2022
Текслер – главам: Проследите, чтобы периоды отключения воды не превышали нормативных сроков
08.06.2022
Челябинский повар попытается стать частью «битвы» Ивлева и Агзамова
08.06.2022
«Семейное подворье» из Сосновского района получило грант минсельхоза России
Челябинцы могут внести свой вклад в проект благоустройства нового сквера на ЧМЗ
31.05.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
27.05.2022
Разделительную полосу на Курчатова в Челябинске благоустроят при наличии средств
26.05.2022
Пруд в Новосинеглазово ждет преображение, скоро – аукцион
20.05.2022
В Челябинске в самом разгаре благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы
В Челябинске начали вырубать лес под стройку катка УралГУФКа
08.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
07.06.2022
Южноуральцам предлагают бесплатно пройти ключевые обследования на Форуме здоровья
07.06.2022
Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022