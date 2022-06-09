Челябинцы могут внести свой вклад в проект благоустройства нового сквера на ЧМЗ

Челябинские власти просят горожан поделиться своим видением благоустройства территории на пересечении улиц Пети Калмыкова и Черкасской в Металлургическом районе.

Новое общественное пространство планируется создать летом 2023-го года. Проект благоустройства будущего сквера разрабатывается уже сейчас.

Жителей Челябинска приглашают к знакомству с основными проектными решениями и предлагают горожанам высказаться по поводу концепции благоустройства.

В мэрии отмечают, что опрос продлится до 13-го июня текущего года.

Отметим, данный сквер задуман как транзитный, с высаженными вдоль тропинок яблонями и многолетними кустарниками, с зоной для тихого отдыха – с шахматным столом.

Также разработчики предусмотрели установить здесь перголу с качелями и использовать ее для проведения мероприятий и организации встреч, обустроить пространство для активного отдыха – с паркуром.

Планируется и установить в новом сквере фудтрак (фургон для продажи готовой еды), обустроить автомобильную парковку, создать пространство для игр с собаками и отдыха на траве, размещение общественного туалета.

Кроме прочего, проектом предусмотрена реставрация существующей подпорной стенки.

Жителям Челябинска предлагается оценить эскизный проект, в том числе ответить на такие вопросы, как: «Все ли пешеходные пути учтены? Если нет, пожалуйста напишите, где их не хватает»; «Как вы относитесь к размещению общественного туалета на территории сквера?»; «Проектировщики предусмотрели площадку для размещения фудтрака у событийной площадки. Поддерживаете такое решение?»; «Проектом предусмотрена поляна, где можно отдыхать, устраивать пикники, играть с собаками или в бадминтон. Поддерживаете такое решение?»; «Со стороны дворовых территорий мы предлагаем организовать несколько парковочных мест. Поддерживаете изменения?».

Кроме того, проектировщики предлагают челябинцам поделиться пожеланиями или предложениями по благоустройству сквера на пересечении улиц Пети Калмыкова и Черкасской, если таковые имеются.